Chorý jako magnet na žluté. Extrenér prozradil, proč začal používat lokty | iSport.cz

V lidském životě jsou jen tři jistoty – daně, smrt a žlutá karta pro Tomáše Chorého. Ve středečním utkání se Zlínem (3:0) dostal plzeňský útočník v této sezoně už osmou, což znamená, že zítra se do Olomouce vrátí pouze coby divák. „Tomáš by se k nečisté hře neměl uchylovat. Určitě ho to brzdí,“ říká někdejší trenér Sigmy Leoš Kalvoda, který pro iSport premium prozradil, kdy s přehnaně tvrdou hrou začal.