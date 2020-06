Talent Zima se usadil v sestavě Slavie. Otec vyzdvihuje jeho píli | iSport.cz

Patří mezi devítku nejvytíženějších hráčů ročníku 2000 a mladších. Nebýt posledních ligových kol po koronavirové pauze, skončil by daleko v poli. Teď ale patří David Zima k nejmladším a zároveň nejpravidelněji hrajícím ligovým hráčům.

Cenné na tom je, že se mu to podařilo v sestavě Slavie. V týmu, který v minulé sezoně vyhrál titul, teď k němu spěje znovu a v kádru jsou na střed obrany zkušenější kandidáti – Michal Frydrych a Ladislav Takács. Plus další zimní posila Mohamed Tijani, který je v Edenu na hostování s opcí z druholigové Jihlavy.

Všech pět zápasů po skoro tříměsíční pauze odehrál celých. Tým s ním třikrát vyhrál a čtyřikrát neinkasoval.

„Záleží, jak to bude vypadat, až se uzdraví David Hovorka, ale v základu by setrvat mohl. Pro Davida je to povzbuzující taky proto, že ho v sestavě realizační tým podržel i pro velmi náročný duel s Viktorií Plzeň. A když to budu brát z pohledu týmu, dobrá zpráva je, že trenér Jindřich Trpišovský zřejmě našel dalšího hráče do středu obrany, na kterého se může spolehnout,“ říká Roman Pivarník, bývalý kouč Sigmy Olomouc nebo Viktorie Plzeň.

U Davida Zimy jde o celkem velký obrat oproti tomu, jak ve Slavii začínal.