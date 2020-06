Drchal po strastech čeká na šanci. Proti Slovácku může přijít jeho čas | iSport.cz

Před dvěma týdny si v Karviné dal patnáct minut. Pro Václava Drchala to byl návrat do ligového kolotoče po více než roce. Od té doby se však talentovaný útočník Sparty třikrát za sebou nevešel ani mezi náhradníky. „Jeho čas určitě přijde,“ upozornil trenér Pražanů Václav Kotal. Stane se tak už dnes v zápase na Slovácku? Podle informací deníku Sport je tahle varianta ve hře.

Má za sebou strastiplných dvanáct měsíců. Václava Drchala loni v květnu zabrzdilo v rozletu vážné zranění kolena. V kariéře už druhé. Rekonvalescence se protáhla až do jara. Jakmile se však dal zdravotně dohromady a dotrénoval na potřebnou úroveň, fotbalu vystavila závoru pandemie koronaviru.

Po jejím odeznění zatím blonďatý střelec naskočil jen na čtvrt hodinku. Víc prostoru od kouče Václava Kotala nedostal. „Je to složité, Tetteh vstřelil gól na Bohemce, Kozák předtím s Teplicemi. Nechci nikoho odstavovat, ale Vašek byl po zranění, šli jsme na to opatrně,“ vysvětlil zkušený odborník po posledním triumfu 2:0 nad Opavou.

VÁCLAV DRCHAL

V LIZE Zápasy 14 Minuty 753 Góly 4 Střely 24 Střely na branku 10

Ten Drchal sledoval pouze z tribuny. Stejně jako předchozí střety s „klokany“ a „skláři“. Přednost dostali starší kolegové, kterým se navíc na střídačku střelecky daří. Branky Tetteha s Kozákem výrazně pomohly Spartě k definitivnímu zajištění účasti ve skupině o titul.

„Měli jsme teď soupeře, kteří hodně brání. I proto jsme potřebovali soubojové útočníky,“ upozornil Kotal.

Už dnes čeká Spartu derniéra v základní části, od 17 hodin se představí na hřišti Slovácka. A to může být ideální příležitost, jak Drchala využít. Domácí totiž potřebují šturmovat za třemi body, pokud se chtějí na poslední chvíli protlačit do elitní šestky. Letenští body potřebují samozřejmě taky, paralelně ale musí myslet i na středeční pohárové semifinále s Viktorií. To je pro ně zápas s velkým „Z“.

„Je možné, že Vaška na Slovácku využijeme. Soupeř bude muset hrát otevřeně. V přípravě se mi Drchal moc líbil,“ naznačil trenér Letenských.

Zbytek aktuální sezony do velké míry napoví o dalším směřování Drchalovy kariéry. Ve hře určitě bude hostování v rámci nejvyšší soutěže, samotný hráč by ale jistě preferoval setrvání na Letné. Konkurenci ovšem bude mít velkou. Kromě zmíněných Tetteha s Kozákem se totiž z hostování vrátí Lukáš Juliš a Matěj Pulkrab, kteří si na jaře drží vynikající formu.

S Drchalem se každopádně v dlouhodobém hledisku na Spartě počítá. Sportovní ředitel Tomáš Rosický moc dobře ví, co v přímočarém útočníkovi má. Rodák z Českých Budějovic sice zatím stihl jen čtrnáct ligových startů, nastřádal v nich ale čtyři góly. Navíc je mu stále jenom dvacet let. Nebýt opakovaných trablů s kolenem, mohl už nyní být v roli jasné ofenzivní jedničky. Nyní o svou pozici musí tvrdě bojovat.

Dnes dost možná dostane šanci, aby si ji vylepšil.