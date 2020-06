Le Giang: Bohemians v Evropě? Smáli se mi, ale jinak bych tu nebyl! | iSport.cz

„Za to vítězství jsme vděční, krásné zakončení toho 30kolového kolotoče. Dali jsme rychlý gól a druhý rychlý nás uklidnil. Jablonec tam neměl absolutně nic. Ve druhém poločase na nás Jablonec vletěl, nemohli jsme v klidu kombinovat, ale odbojovali jsme to. Do karet nám hrálo i to, že rozhodčí neuznal gól Jablonce kvůli ofsajdu,“ rozebral jasné vítězství Bohemians ve 30. kole gólman vršovického týmu Patrik Le Giang.

Bohemians skončili v první polovině tabulky a budou bojovat o Evropské poháry. Jak se to v týmu řeší?

„Když jsem přicházel do Bohemky, dal jsem si za cíl hrát ve střední skupině a pohárovou Evropu. Někteří lidé se mi smáli, ale my jsme si to potvrdili na Slovácku a dnes dorazili. Vytvořila se tady skvělá parta a je to vidět i na hřišti. Je jedno, kdo hraje, trenér rotuje sestavou a stejně to zvládáme. To hovoří za všechno.“

Časté točení sestavy se týká i brankářského postu. Do pandemie jste byl jedničkou, teď častěji chytá Roman Valeš, jak to nesete?

„Přišlo to po pandemii. Měli jsme před restartem krátkou přípravu a trenér se rozhodl pro Valiho. Začali jsme výhrami a Roman tam zůstal. Ale v první řadě je mužstvo. V Opavě jsem zas dostal šanci já a jsem rád, že i tenhle zápas se zvládl. Máme pět výher ze šesti zápasů, to je velmi slušné. Vždycky je to o týmu, ne o jednotlivci. Když se trenéři rozhodnou dát mi šanci, vždycky se jim budu chtít odvděčit výkonem.“

V Opavě ani proti Slovácku jste neinkasoval. To je hodně jasný vzkaz trenérům.

„V první řadě musím zmínit, že ty nuly nepatří jen mně, ale celému týmu. Obrana funguje výborně, kluci mi pomáhají a pak tam jsem já, abych něco chytil. Každá nula potěší každého gólmana. Jestli vám někdo říká, že ne, tak lže. Ale důležitější jsou tři body. Ale jestli je to signál pro trenéry? Je to maximum, co můžu já udělat. Jsem rád, že se to zvládlo s nulou vzadu.“

V čem je cítit práce trenéra Klusáčka? Co je jinak oproti trenéru Haškovi?

„Záludná otázka. Já se dostal do brány při změně trenérů, za trenéra Haška jsem kvůli zranění a operaci neodchytal ani minutu. Trenér Klusáček tu působil v minulosti, zachránil to tu, má ke klubu vztah, zná některé hráče. Umí tým skvěle skloubit, je to i psycholog. Má správné vytipování i na střídání, to všechno spolu hraje. Poslední utkání nám vyšla, dávali jsme hodně gólů, hodně nám pomohl Matěj Pulkrab a to je poznat. Když se vepředu udrží míč, je to i vzadu jednodušší, než když musíme hrát na 0:0.

V nadstavbové části pojedete znovu na Slovácko. Budou Bohemians favoritem?

„Splnili jsme předsezónní cíl a teď je každý krok navíc. Půjdeme od zápasu k zápasu a uvidíme, na co to bude stačit. Za kabinu můžu říct, že půjdeme nejdál, jak to půjde.“

Má současná Bohemka na to se do Evropy probojovat?

„Kdybych to tak necítil, tak bych tu neseděl!“