Zasmušilý Guľa o incidentu v Olomouci: Stojíme za hráčem, rozrušilo ho to | iSport.cz

Většinou srší energií i během pozápasových mítinků s médii. Tentokrát ne. Poté, co byl svědkem rasistických výlevů vůči svěřenci Jean-Davidu Beauguelovi, neměl Adrian Guľa obvyklou náladu. I přesto, že Plzeň v Olomouci vyhrála 1:0 gólem Tomáše Hořavy z prvního poločasu. „Incident jsem samozřejmě zaznamenal, Bogyho to velmi rozrušilo, na jeho výkonu se to podepsalo. Nečekali jsme, že v dnešní době se něco takového může na stadionu přihodit. Obzvlášť na poloprázdném stadionu… Stojíme za hráčem, vyjadřuji mu absolutní podporu,“ pronesl slovenský kouč.