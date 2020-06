Karvinský obránce Čonka: Teď už jde každému o holý život | iSport.cz

Karviná - Mladá Boleslav: Ba Loua krásnou točenou střelou poslal Karvinou do vedení 2:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

„Vstup jsme měli celkem dobrý, hned v úvodu jsme měli šance, střely a dali jsme celkem rychlý gól, což nám chybělo v posledních zápasech. Bohužel jsme dostali na můj vkus velmi laciný gól, to by se nám nemělo stávat.“

Po dlouhé pauze se trefil Adriel Ba Loua, na konci prvního poločasu zvyšoval na 2:1...

„Převrátil skóre krásnou individuální akcí, což bylo pro nás super. Ve druhé půli jsme možná až někdy zbytečně útočili, měli jsme držet míč víc v klidu na svých kopačkách, ale snažili jsme se jít za třetím gólem, což se povedlo soupeři. Tu situaci (gól na 2:2) si musíme ještě na videu přehrát. Přitom jsme se od zápasu s Jabloncem poctivě připravovali. Hecovali jsme se, že bereme jednoznačně výhru. Jedno, jakým způsobem, bohužel je z toho jen bod.“

Čeká vás pět zápasů ve skupině o záchranu, dva doma, tři venku. Jaké jsou vaše vyhlídky?

„Teď jde každému o holý život a je jedno, jestli hrajete doma nebo venku. Musíte jít v každém zápase na maximum, nebudeme se dívat, kde zrovna hrajeme. Na poslední místo máme náskok pět bodů, ale to není dostatečné, stačí jeden zápas a náskok může být dva body. Musíme v každém zápase sbírat body a posbírat jich co nejvíc.“

PROGRAM KARVINÉ VE SKUPINĚ O ZÁCHRANU

sobota 20. června: Teplice - Karviná (15.30)

úterý 23. června: Karviná - Opava (17.30)

neděle 28. června: Olomouc - Karviná (14.30)

sobota 4. července: Zlín - Karviná (17)

úterý 7. července: Karviná - Příbram (18)