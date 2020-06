Rasismus na fotbale? Fanouškům se ustupuje, zavřel bych je, říká Šmicer | iSport.cz

To, co předvedla skupina pitomců na olomouckém stadionu, je absolutně za hranicí jakékoliv přípustnosti. Rasisticky urážet soupeřova útočníka, k tomu by vůbec nemělo docházet. Sigma se za chování diváků po zápase omluvila, nicméně jen to podle některých nestačí.

„Když mám na tribuně dvacet lidí, na kameře je přesně vidím. Když dělají takové rasistické poznámky, zakázal bych jim na fotbal chodit. Vzal bych jednoho po druhém podle občanky a klidně bych je na půl roku zavřel,“ řekl v pořadu TIKI-TAKA na O2 TV Sport Vladimír Šmicer.

Jeden z nejúspěšnějších českých fotbalistů sklidil od přítomných diváků za rázná slova potlesk a ještě pokračoval. „Omluva Olomouce je sice hezká, ale tohle je takové bla, bla, bla, omluvíme se, aby byli všichni spokojení. Ale nikdo není spokojený, ten problém to vůbec nevyřeší. Dokud se nebudou trestat ti, kteří to dělají, tak se nic nevyřeší. Na místě Olomouce bych je obžaloval,“ zlobil se.

Olomouc - Plzeň: Kotel Sigmy rasisticky hučí na Beauguela, ten fanouškům vyčinil

Podle Šmicra by kluby měly konat při podobných nepříjemnostech mnohem rázněji. „Obecně kluby ustupují fanouškům. V téhle době musí být všude kamery, všechno je nahrané. Dokud nebudou fanoušci ctít respekt a pravidla na stadionu, tak tam nemají co dělat a musí být tvrdě trestaní,“ dodal.

Podobný názor má i Daniel Kolář. „Na zápas přijde omezený počet lidí a i tam se najde pár jednotlivců, kteří řeší své problémy tím, že se schovají ve skupině, rasisticky řvou nebo uráží Kalviho tátu (otce plzeňského záložníka Lukáše Kalvacha, který přestoupil z Olomouce před rokem v létě). To tam vůbec nepatří. V dnešní době někoho rasisticky urážet nebo nadávat hráči, který tam odvedl výborné služby... Lidi mají nějaký komplex,“ dodal současný sportovní manažer mládeže Viktorie.