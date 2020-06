Opava zase žije: Kováč změnil náladu v týmu, rozestavení a tasil trumf | iSport.cz

Jak Radoslav Kováč změnil Opavu? • FOTO: koláž iSport.cz Premiéra Radoslava Kováče (40) v roli hlavního kouče měla šmrnc. Tým Opavy využil pár dnů po výměně trenérů naplno. Impulz, to zprofanované slovo, fakt přišel. A silný. Jiné rozestavení, entuziazmus, tlak na míč a snaha tvořit, nejen bořit. Výsledek? Výhra 2:0 nad Českými Budějovicemi a před skupinou o záchranu odpich z posledního místa. Co všechno zaujalo? Deník Sport vybral čtyři momenty.

Tři stopeři Tohle se čekat dalo. Čtyřobráncová strategie dlouhodobě nevedla k progresu. Bylo zřejmé, že Radoslav Kováč s Aloisem Skácelem do rozestavení sáhnou. Dozadu šoupli trio Hnaníček-Schaffartzik-Žídek, na pozice halfbeků Hrabinu s Helešicem. Najednou byla Opava silná dopředu a pevná v defenzivě. „Věděl jsem, že mám vzadu tři zkušené hráče. Chtěl jsem hrát vysoko, jít za obranu. Každý podal velmi dobrý výkon,“ shrnul kouč. Borci změnu kvitovali a rychle ji do sebe nasáli. „Věděli jsme, co má každý z nás na svém místě dělat. To je pro nás hodně pozitivní. Není dogma, že takto budeme hrát. Ale teď to stoprocentně zabralo,“ uvedl lídr Pavel Zavadil.

Neúnavný Dordič Jeden sprint, za chvíli další. A pořád dokola. Až do poslední akce, kdy Bojan Dordič přes tři čtvrtiny hřiště dovezl míč do prázdné brány. Bosenský rychlonožka vystřihl působivé představení. „Velký respekt,“ smekl Kováč. „Strašně moc toho nasprintoval. Trošku jsem mu povolil v bránění. Nemusel chodit tak moc dolů, ale musel být v určité obranné pozici. Věděl jsem, že musíme využít jeho největší přednosti, a tou je rychlost. Byl skvělej,“ dodal. Šestadvacetiletý Dordič si užíval posunu z křídla do útoku, měl větší volnost. Tahle zimní posila se opravdu vyvedla. V Liberci místo neměl, pro SFC je nyní nepostradatelný. Může být trumfem do rozhodující fáze sezony. Opava - České Budějovice: Dordič kuriózní brankou pojistil výhru Opavy, 2:0

Mladej, kopej! Rohy, přímé a nepřímé kopy. To je v Opavě výsada dvaačtyřicetiletého Pavla Zavadila. Balon si bere automaticky. Jenže když měli domácí v neděli po Kladrubského vyloučení výhodu přímáku těsně za hranicí šestnáctky, šel na něj teenager Filip Souček. S pomocí břevna a protihráče Lukáše Havla zavěsil. „Minule mi dva trestňáky nevyšly. Už před zápasem jsem byl rozhodnutý, že když bude nějaká dobrá situace, nechám mu to. Věděl jsem, že si věří. Sukymu ten gól moc přeju. Po utkání jsem mu řekl, že to kopl fantasticky. Nebyla to úplně lehká situace, přímo na vápně,“ vylíčil Zavadil. „Respekt, že mu to Pája nechal. Týmovost je fantastická,“ kochal se kouč Kováč. Opava - České Budějovice: Souček nádhernou trefou otevřel skóre, 1:0

Dřina a vášeň Byla to jízda od první minuty. Samozřejmě ne bez chyb. Opava nebude nikoho válcovat. Přesto tým naznačil, že má na víc, než předváděl valnou část sezony pod Kopeckým, Dvorníkem a Balcárkem. „Kluci si dokázali, že když budou tvrdě pracovat, výsledky přijdou. V tom je fotbal spravedlivý. Viděl jsem na třech trénincích, jakou mají morálku. Věřil jsem, že když budou trpěliví, zlomí to,“ uvedl Kováč. Pasivní bránění z taktického plánu vymýtil a všechny to hned víc bavilo. „Když jsme dvakrát nakopli balon, byl z toho brejk. Chtěl jsem, ať se nebojí, mají sebevědomí,“ popsal nový kouč. „Spadl mi kámen ze srdce. Od středy jsem toho moc nenapsal,“ ulevil si Zavadil. SESTŘIH: Opava - České Budějovice 2:0. Opava se pod Kováčem odrazila ze dna