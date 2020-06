SÁZKAŘSKÉ TIPY: Skolí Spartu zase Malinský? Co Slavia v Ostravě? | iSport.cz

Základní část FORTUNA:LIGY je za námi a teď nás čekají ryze atraktivní duely v nadstavbě. V tradičním pořadu Sázkařské tipy jsme se proto podívali na pětici vybraných zápasů, které jsou na programu o tomto víkendu. Ve skupině o titul Sparta na Letné přivítá Liberec, se kterým si to rozdá i ve finále poháru. V tomto případě by se redaktor deníku Sport Jan Vacek vyvaroval sázky na vítěze, ale volil by spíše variantu na +2,5 gólu s kurzem 1,80. Drama lze očekávat v Ostravě, kam se vrací Slavia. A kromě dalšího se vyplatí sledovat záchranářský souboj Příbrami s Olomoucí. Středočeši budou mít větší motivaci a v kurzu 2,07 by se mohla vyplatit volba právě na domácí tým od Litavky. Více ve VIDEU.