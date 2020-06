Slavia na Baníku bez stopera Kúdely? Trpišovský: Naděje žije, ale... | iSport.cz

Je to protivná lapálie, nepříjemná mrzutost. V Edenu dělali vše možné pro to, aby uschopnili stopera Ondřeje Kúdelu. Všichni si tam vydechli, že si po souboji se zlínským Lukášem Bartošákem nezlomil nohu, ale i tak dnes na půdě Baníku Ostrava v prvním zápase nadstavby asi nenastoupí. „Naděje ještě žije, ale není to moc růžové. Je však velká šance, že bude k dispozici na Plzeň,“ informoval slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Červenobílí vykračují na poslední úsek v mistrovském marši. Chtějí ho zvládnout co nejdříve, šestibodový náskok před druhou Plzní jim dává dobré vyhlídky. Začínají však na neoblíbené zastávce ve Vítkovicích, kde od srpna 2015 nevyhráli. Před deseti dny tam přišli o výhru v poslední vteřině nastavení. Teď řeší, jak se vypořádají s absencí důležitého obránce.

Slavia není zvyklá bez Kúdely hrát. Třiatřicetiletý stoper drží defenzivní linii, i proto červenobílí inkasovali v základní části jen desetkrát. Kúdela během ní odpočíval jen ve dvou zápasech (doma s Libercem a doma s Baníkem), jinak byl na place pořád, až naposledy musel se Zlínem nuceně o poločase střídat.

„V první fázi to vypadalo, že je Ondra vyřazen do konce sezony, což by v situaci, v které jsme, byla velká nepříjemnost. Důležité je, že se nepotvrdilo podezření na zlomeninu v kotníku a kosti jsou v pořádku. Je to dobrá zpráva,“ otřel si pot z čela Trpišovský.

Horší je z jeho pohledu fakt, že dnes si bude muset poradit nejspíš bez něj. „Pro trenéry je to velmi složitá situace, Kúdela v těžkých zápasech ještě nechyběl. Jsem zvědavý, jak se s tím Slavia vypořádá,“ podotkl Ivan Kopecký, zkušený trenér a expert deníku Sport.

Kúdela platí za spolehlivého stopera, umí dobře vyhodnotit situace, má perfektní rozehrávku, kterou týmu hodně pomáhá. „Bude muset hrát někdo zkušený, kdo bude vedle mladého Zimy obranu řídit,“ upozornil Kopecký.

Nabízí se dvě alternativy, kdo k Davidu Zimovi: buď Ladislav Takács, nebo Michal Frydrych. „Osobně bych tam viděl Frydrycha, je zkušenější, taky dobře zná Baník, kde roky hrál. Navíc Slavia v Ostravě minule dvakrát inkasovala po standardních situacích, v tomhle by mohl pomoct, je dobrý ve vzdušných soubojích,“ poznamenal bývalý trenér reprezentační jednadvacítky.

Vítězství z Ostravy by „sešívané“ titulu už opravdu hodně přiblížilo. „Myslím, že Slavia vyhraje,“ zatipoval Kopecký. Pokud by se tak stalo, Slavii by stačilo ve středu porazit Plzeň a bylo by hotovo.

Trpišovského soubor je v ještě lepší pozici než před rokem, kdy vstupoval do nadstavby se čtyřbodovým polštářem. „Není to pro nás nic nového, máme s tím zkušenost z loňska, kdy jsme byli ve velmi podobné situaci. V prvním zápase jsme také jeli ven (tehdy do Liberce). Jsme pouhých pět kol před cílem, ke kterému míříme celou sezonu. Máme možnost opět hrát o titul a nemůžeme se dočkat,“ burcoval Trpišovský.

Na Baníku se ale čeká úporná a vyhrocená řežba, minule se na ještě prázdném stadionu rozhostila pořádně hustá atmosféra, tu teď můžou ještě vyšponovat asi dvě tisícovky fanoušků, které se na zápas dostanou. Ustojí to Slavia?

