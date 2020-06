Kozel: Se Slavií rozhodnou maličkosti. Napodobí Baník úspěšné mladíky? | iSport.cz

Šestnáctiletí dorostenci Baníku v týdnu ovládli prestižní Memoriál Vlastimila Marečka, když v Praze nejdříve před zraky trenéra Luboše Kozla porazili Spartu a následně ve finále i Slavii 2:1. Úspěch jako hrom a další důkaz toho, že ostravská mládež po letech díky infrastruktuře a systematické práci opět vzkvétá.

„Dodržování nastavené herní koncepce nám začíná přinášet nejen výsledky, ale i výborné individuality. Narazili jsme na nejlepší týmy, ale byli jsme zdravě sebevědomí, silní na míči, dobří v kombinaci a celkově výborně kondičně připravení. Byla radost se na kluky dívat. Až šest hráčů se může dostat do nominace reprezentační sedmnáctky,“ radoval se šéf mládeže Radek Slončík.

V sobotu večer bude chtít i A-tým dokázat, že se může měřit s nejlepšími. Baník podruhé za sebou skončil v první šestce se shodným ziskem 45 bodů a dál může snít o účasti v evropských pohárech. „Šance je, jsme za to rádi,“ popisuje obránce Patrizio Stronati, jenž minule proti Slavii zajistil přesnou hlavičkou svému týmu cennou remízu. „I teď chceme minimálně bod,“ dodává.

Přestože Slezané předvedli před týdnem v Liberci bídný výkon a jen díky fantastickému brankáři Janu Laštůvkovi si odvezli výsledek 0:0, nikoli debakl, který by odpovídal průběhu, mohou být absolutně v klidu. Pod tlakem je soupeř, jemuž to navíc ve Vítkovicích příliš nejde. Pod vedením kouče Jindřicha Trpišovského tam dvakrát prohrál a dvakrát remizoval.

„Vědí, že se jim to tady před týdnem moc nepodařilo, takže je čeká další těžký zápas. A já doufám, že to tak bude. Pomohlo nám sebevědomí, víme, že se s nimi dá hrát,“ těší se na další konfrontaci s naprostou špičkou trenér Baníku Luboš Kozel. „Už je to čitelnější, takže to bude o maličkostech.“

Naposledy rozhodovaly standardní situace: z přímáku se trefil slávista Nicolae Stanciu a Ostravští udeřili po rohových kopech dokonce dvakrát. Bylo by překvapivé, kdyby se ze stejné disciplíny tak vyspělý mančaft nechal nachytat znovu. „Už si dají pozor,“ shodují se Kozel se Stronatim.

Pozor si však budou muset dát i domácí, a to na správně trefenou sestavu, ve které bude chybět opět zraněný Martin Fillo. A protože sportovní úsek v zimě podcenil situaci, druhý pravý bek v kádru není. „Máme tam nějaké zdravotní problémy, takže šanci dostanou jiní,“ podotkl kouč.

Dočkat se prvního startu v základu od svého letního příchodu by se mohl například Milan Lalkovič, jenž se v posledních týdnech jeví velmi dobře. „Ze hry chceme být nebezpečnější,“ říká Kozel.

