Zlínský Matejov unikl z půlky a zavěsil: Konečně jsme si zahráli fotbal | iSport.cz

Jak jste uvažoval při sóle na Viléma Fendricha?

„Chtěl jsem mu to dát takhle po zemi kolem uší. Nechtěl jsem to zvedat, abych ho netrefil. Věděl jsem, že udělá zákrok a nějaká půl vteřina mu zabere, než spadne na zem. Takže jsem to snažil tlačit po zemi.“

Dařilo se vám, balon vás poslouchal. Vnímal jste to?

„Konečně jsme si mohli po dvou zápasech zahrát s chutí fotbal. V Plzni a na Slavii to bylo pro nás hrozně náročné. Většinou jsme běhali bez míče.“

Pomohl vám hodně rychlý gól z druhé minuty?

„Určitě. Trošku jsme se uklidnili, měli jsme dobré věci. Na 2:0 jsme mohli dát ještě dříve. Vyšla až tato akce, kdy nám to dali do úniku. Pak jsme si zbytečně zavařili, když jsme si nechali dát do šatny dost laciný gól. Na začátku druhého poločasu jsme se trošku hledali, bylo to kostrbaté. Až po gólu na 3:0 jsme mohli dohrávat v klidu.“

Nad Opavou jenom vyhráváte. Měli jste tuhle sérii v hlavě?

„Bavili jsme se o tom před zápasem. Tvrdím, že Opava má asi syndrom Zlín. (úsměv) Zatím nám tento soupeř sedí. Byli jsme upozorněni, že změnili trenéra a vyhráli doma s Budějovicemi. Nebylo to jednoduché, hrozili standardkami a měli pár závarů.“

Nyní máte čtyři body náskok na čtrnáctou Karvinou. Udělali jste klíčový krok k jisté záchraně bez baráže?

„Do nadstavby jsme šli s tím, že chceme každý zápas vyhrát, abychom se nemuseli ohlížet na tabulku. První kolo jsme zvládli a teď potřebujeme i to druhé s Příbramí. Pak to bude dobré. Když budeme zvládat domácí utkání, měli bychom to v klidu úspěšně dohrát. Už přišli i nějací fanoušci. Byli rozmístění po stadionu, z každé strany jste sem tam slyšeli nějaký hukot. Je lepší, když na vás lidé něco pokřikují, povzbuzují.“

Jak se vy osobně cítíte pod trenérem Bohumilem Páníkem? Je vidět, že vám věří.

„Vím, že mi věří. Tak to bylo i v předchozích letech, kdy tu působil. Něco jsme spolu odehráli. Já se vždy snažím důvěru využít na sto procent.“

