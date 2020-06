Kotal po výhře Sparty: Úvod se mi nelíbil. Radil, jak na Malinského | iSport.cz

Se Slovanem tým v sezoně dvakrát prohrál. Byla o to větší motivace ho tentokrát porazit?

„Samozřejmě, hráči motivaci měli, pro nás to byl vstup do finálové skupiny o titul. Z tohoto pohledu k tomu kluci přistoupili dobře a podali zodpovědný výkon.“

Je to pro vás sedmé vítězství v soutěžním utkání v řadě. Jak se rodilo?

„Těžce. Rozhodla efektivita. Podařilo se nám dát první gól ze standardní situace, ale Liberec na začátku strašně zlobil. Start utkání se mi nelíbil. Přihrávkami do středu jsme lehce ztráceli míče, odkud soupeř vyrážel do protiútoků, naštěstí nás nepotrestal. Jsem rád, že jsme se po vyrovnání zvedli a před koncem poločasu dali druhý gól. Po přestávce jsme si říkali, že budeme hrát trpělivě odzadu a vyšlo nám to.“

Co se vám honilo hlavou po nešťastném vyrovnání, kdy si dal Martin Frýdek vlastní gól?

„Prohrávali jsme v Karviné a dokázali zápas otočit. Neměl jsem strach. Chceme se prosadit aktivní hrou a daří se nám v útočné fázi. Občas se stane, že něco pokazíte.“

Může toto utkání naznačit něco směrem k finále domácího poháru?

„Bude to jiný zápas, hraje se na Slovanu, začíná to 0:0. Už teď to mělo náboj, byly tam emoce, uvidíme, jak to bude vypadat v Liberci. Máme ještě dostatek zápasů, abychom zůstali na třetím místě, které zaručuje pohárovou Evropu. Jedeme zápas od zápasu, je to klišé, ale nejde to jinak. Za tři dny hrajeme znovu. Únava už je, samozřejmě každé vítězství únavu sráží dolů a umocňuje dobrou náladu v kabině.“

Proti Liberci se trefili obránci Hancko se Sáčkem i Krejčí, také defenzivní hráč. Čím to je?

„Jsem rád, že to tam klukům padá. Chceme, aby byli všichni hráči aktivní. Jestliže se nabízíte vepředu a chodí tam dobré balony, tak to zákonitě musí přijít.“

Podařilo se vám tentokrát uhlídat Tomáše Malinského. Připravovali jste se na něj nějak speciálně?

„Jestliže máte jako soupeře takhle rychlého hráče, snažíte se hráčům poradit, jak na něj hrát. Nebudu ale prozrazovat, co jsem jim radil, nebylo by to fér. Měli jsme taktiku, vyšla nám. Vím, že Tomáš je hodně emotivní, prožívá to, chtěli jsme toho využít.“

Brzy se zranil Andreas Vindheim a musel střídat. Máte už zprávy, jak to s ním vypadá?

„Jde o nějaké nakopnutí, to utkání bylo tvrdé. Bylo tam mnoho soubojů, ale všechny v pořádku. Naštěstí máme dostatek hráčů.“

Od začátku nenastoupil Adam Hložek. Bylo to kvůli tomu, že po koronavirové odmlce dosud odehrál všechny zápasy?

„Jednoznačně. Snažíme se to protáčet tak, aby si odpočinuli nejvytíženější hráči. Máme samozřejmě vše pod kontrolou zdravotně. Určitě to není otázka toho, že bychom někoho střídali pro slabý výkon, ale je to z důvodu, abychom ušetřili síly.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10. Hancko, 43. Sáček, 75. L. Krejčí, 90+3. Tetteh Hosté: 29. M. Frýdek (vl.) Sestavy Domácí: Heča – Sáček, Štetina, Hancko, Hanousek – Vindheim (26. Frýdek), Dočkal /C/ (63. Trávník), Krejčí, Kanga (76. Hložek), Karlsson (76. Karabec) – Kozák (63. Tetteh). Hosté: Nguyen – Koscelník, Kačaraba, Karafiát, Mikula /C/ – Malinský (66. Rondić), Hromada (77. Michal), Alibekov (57. Beran), Mara, Pešek (57. Zeman) – Băluță (77. Fukala). Náhradníci Domácí: Nita, Costa, Frýdek, Karabec, Trávník, Tetteh, Hložek Hosté: Knobloch, Fukala, Beran, Michal, Zeman, Mashike Sukisa, Rondić Karty Domácí: Trávník Hosté: Malinský, A. Baluta, Hromada Rozhodčí Ardeleanu – Moláček, Caletka Stadion Generali Česká pojišťovna Arena, Praha - Bubeneč Návštěva 2300 diváků

