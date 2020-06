Skupina o titul: poučená Slavia, výstavní vlastňák i pokrytý kat Sparty | iSport.cz

Co nabídly první dva duely Skupiny o titul? • FOTO: Koláž iSport.cz Skupina o titul odstartovala! Rázný krok k obhajobě udělala Slavia na horké půdě Baníku, kde zvítězila 3:1. Za určitých okolností může mít trofej jistou už ve středu. Třetí místo udržela Sparta, která natáhla proti Liberci svou šňůru ligových výher na šest. Pomohlo jí i to, že uhlídala Tomáše Malinského, který jí v základní části dvakrát skolil dvěma trefami. Co dalšího nabídl úvodní dva duely Skupiny o titul?

Rozhodující krok k titulu? V případě, že si Plzeň v neděli poradí s Jabloncem, bude mít Slavia na čele FORTUNA:LIGY stále šestibodový polštář. Ze zbývajících čtyř zápasů nadstavby by musela třikrát ztratit, aby o obhajobu ligového primátu přišla. Pokud už ve středu skolí ve velkém šlágru Plzeň, je hotovo... Navíc hraje třikrát doma (Plzeň, Jablonec, Sparta) a jen jednou venku (Liberec). Sobotní těžký a úspěšný vstup s Baníkem byl možná klíčový - Trpišovského parta zvládla neoblíbeného soupeře na neoblíbeném stadionu, kde se jí v minulosti příliš nedařilo. SESTŘIH: Baník - Slavia 1:3. Sešívaní krok od titulu! Dominantní výkon řídil Stanciu

Stopeři fungují i bez Kúdely Slavia si v sobotu musela poradit bez zraněného Ondřeje Kúdely, jednoznačného šéfa defenzivy. Na Bazalech vyrukovala s dvojicí Zima, Frydrych, v ostrých zápasech prakticky neozkoušeným tandemem. Český lídr ale i tuhle komplikaci zvládl, navíc mladý Zima zakončil první, nesmírně důležitou gólovou akci. Sešívaní až na výjimky drželi odhodlaného soka na uzdě, až v závěru se prosadil střídající Buchta. Vyhrávali souboje, působili jistějším i hladovějším dojmem. Baník - Slavia: Ševčíkův centr nejspíš Zima dostal do sítě, 1:0 pro sešívané!

Poučení Slavie z předchozí bitvy Slavia nastoupila na Bazalech podruhé během deseti dnů, předchozí duel znamenal pro favorita dvoubodovou ztrátu po remíze 2:2. „Sešívaní“ přišli o výhru prakticky poslední akcí utkání a emotivní závěr zanechal v hráčích jistě značné stopy. Tentokrát ale družina v tmavém nastoupila mnohem koncentrovaněji. Hráči se nerozptylovali potyčkami ani diskuzemi s rozhodčími, naopak od první minuty šli za svým cílem. Vyhrávali souboje, hlavně v úvodu aktivně napadali a hýbali se lépe než domácí protivník. Důležité bylo vedení po rohovém kopu, utkání asi definitivně zlomila gólová hlavička Jana Bořila po precizním centru Nicolaea Stancia. Slavia byla tentokrát lepší a v celém zápase nedopustila delší pasáž, kdy by se výrazně dostala do úzkých a pustila soupeře do sedla. Po snížení domácích navíc Pražany vzápětí opět uklidnil gólem na 3:1 Musa. Baník - Slavia: Bořil po fantastickém Stanciově centru zvyšuje na 2:0!

Skórující obránci Sparty Dávid Hancko potvrdil, že ho to dopředu táhne. Tentokrát ale, na rozdíl od několika předešlých zápasů, proměnil hned svou první příležitost. Bořek Dočkal načechral v 9. minutě míč do vápna a trestuhodně nikým nepokrytý slovenský obránce poslal balon do liberecké branky. V lize se trefil poprvé od srpnového duelu v Mladé Boleslavi (3:4), mezitím přidal jeden zásah v březnovém čtvrtfinále MOL Cupu proti Baníku (5:0). Svou třetí ligovou trefu následně zaznamenal Michal Sáček. Ač původem záložník, většinu aktuálního ročníku strávil na postu pravého obránce. Po centru Davida Moberga Karlssona k němu hlavou nasměroval míč Martin Frýdek a 23letý fotbalista z první prostřelil Nguyena. Sáček se navíc mohl zapsat mezi střelce hned v úvodu utkání, kdy se ve vápně protlačil ke střele, ale jeho pokus liberecký gólman vytěsnil. Defenzivní hráč sehrál klíčovou roli i u třetí trefy Letenských. Hlavička středopolaře Ladislava Krejčího skončila na břevně, odrazila se do zad libereckého gólmana a od něj zamířil míč do sítě. Sparta - Liberec: Dočkal našel Hancka, který umístil hlavičku do šibenice, 1:0!

Frýdkův výstavní vlastňák Vše začalo zraněním Andrease Vindheima. Norský fotbalista musel v duelu s Libercem už v 26. minutě střídat. Nahradil ho Martin Frýdek. Nucená výměna trenéru Václavu Kotalovi neudělala dvojnásobně radost. Nejen, že šlo o rychlý zásah do sestavy, ale Frýdek hned po pár sekundách na hřišti poslal míč nechtěně, ale výstavně, do vlastní sítě. Srovnal tak stav utkání na 1:1. „Gól to byl krásný. Frýďas tam v tu chvíli byl asi dvě minuty. Možná se neorientoval, nebo si myslel, že ještě hraje za Liberec,“ usmál se kouč Slovanu Pavel Hoftych. Frýdek svůj nešťastný zásah ale v dalším průběhu utkání odčinil, když přihrál spoluhráčům na dva góly. Sparta - Liberec: Frýdek výstavním vlastňákem srovnává na 1:1!