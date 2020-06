Klokani mají další výhru, ale u toho smutní: Pulkrabovi skončila sezona! | iSport.cz

„Klokani“ mají po výhře 2:1 na Slovácku nakročeno do finále Skupiny o Evropu. Jenže…Ve zbytku sezony se musí obejít bez střelce Matěje Pulkraba (23). Autor pěti branek v sedmi zápasech se zranil, dnes v Uherském Hradišti nebyl ani na lavičce. „Má zdravotní problém. Je pravděpodobné, že už do konce sezony nebude k dispozici,“ informoval kouč Luděk Klusáček. Třiadvacetiletý kanonýr už nenastoupil minule s Jabloncem. Jeho poslední start se tak datuje k 10. červnu, kdy právě na Slovácku vstřelil hned ve 4. minutě gól a pomohl týmu k vítězství 2:1. Stejně dobře to dopadlo pro Bohemians i dnes. Už bez elitního snajpra.