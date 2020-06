Mašek překonal těžké zranění a válí. Tvrdá práce se mi vrací, říká | iSport.cz

Na konci října si vážně poranil koleno a teď už je v plné síle a dává góly. Boleslavský záložník Dominik Mašek rozsekl vítěznou trefou první semifinále ve skupině o Evropu proti Českým Budějovicím (2:1) a užívá si, jak se dostává do formy. „Pamatuji si, jak jsem byl půl roku jen v posilovně, byla to těžká práce vrátit se zpátky. Teď se mi to vrací,“ raduje se Mašek.

Jak jste první bitvu s Budějovicemi viděl?

„Konečně jsme vyhráli. Myslím, že jsme se po inkasované brance zvedli a ve druhé půli jsme dominovali. Možná jsme mohli vyhrát i vyšším rozdílem, ale musíme být rádi za výsledek 2:1, který je do odvety povzbuzující. Věřím, že postoupíme.“

Bylo lehké dát ve vaší pozici gól?

„Nějak jsem tam vyplaval, míč se ke mně vykulil. Byl jsem trošku zaskočený, že to prošlo. Jen jsem nastavil nohu a uklidil míč do brány. Byl jsem na správném místě.“

Zdá se, že po vážném zranění rychle chytáte formu. Cítíte to také tak?

„Jo. V první řadě jsem rád, že koleno drží, že takhle můžu nastupovat a sbírat minuty. Bonusem je, že můžu týmu pomoct. Za dvě branky po sobě jsem rád, ta proti Budějovicím byla vítězná, což je skvělé.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - České Budějovice 2:1. Obrat Středočechů v závěru dokonal Mašek Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Ano, trefil jste se už minule proti Karviné. Jak moc vás to povzbuzuje?

„Je to motivace. Pamatuji si, jak jsem byl půl roku jen v posilovně, byla to těžká práce vrátit se zpátky. Teď se mi to vrací. Je skvělé vidět, že když tvrdě pracujete, přijde pak i to ovoce. Je to moc povzbuzující, musím na to dál navazovat.“

Jak se na hřišti cítíte s přibývajícími minutami?

„Už jsem odehrál pár utkání, herní praxe už se projevuje. Cítím se dobře. Věřím, že i pohybově vypadám dobře. Jsem hlavně rád, že umím týmu pomoct, že to třeba rozhýbu. Fyzicky jsem na tom byl vždy dobře.“

Koleno drží bez potíží?

„Musím to zaklepat, že je vše v pořádku a že to v podstatě vůbec necítím. Můžu se soustředit jen na hru. Koleno je stoprocentní.“

Poprvé po koronavirové pauze jste vyhráli. Je to pro vás velká vzpruha?

„Přesně tak. Je to hrozně povzbuzující. Dlouho jsme nevyhráli, teď jsme zase zažili pocit vítězství. Věřím, že nás to nakopne do dalších zápasů.“

Jak vidíte šance do odvety?

„Máme to zajímavě rozehrané. Je škoda, že jsme inkasovali. Ale pořád máme náskok. Do Budějovic pojedeme pro postup. Věřím, že tam i vyhrajeme. Uděláme pro to maximum.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 66. Ladra, 89. Mašek Hosté: 14. P. Novák Sestavy Domácí: Šeda – Křapka, Jakub Klíma, Tatajev, Zelený – Janošek (80. Túlio), Hubínek (31. Wágner) – Ladra (88. Douděra), Budínský (C), Fulnek – Jiří Klíma (46. Mašek). Hosté: Křížek – Čolić, Sivok (C) (46. L. Havel), Talovierov, P. Novák – Čavoš, Javorek – Mészáros (71. Ledecký), Šulc (88. Kulhánek), Mršić (62. Brandner) – Schranz. Náhradníci Domácí: Stejskal, Douděra, Túlio, Krobot, Mazuch, Mašek, Wágner Hosté: Sušak, Havel, Brandner, Kopečný, Kulhánek, Táborský, Ledecký Karty Domácí: Zelený, Túlio Hosté: Talovierov, Mészáros, Čavoš, Ledecký Rozhodčí Zbyněk Proske – Jiří Kříž, Radim Dresler Stadion Lokotrans Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 1230 diváků

Mladá Boleslav - České Budějovice: Fulnek našel Maška, tomu stačilo nastavit nohu, 2:1

Mladá Boleslav - České Budějovice: Ladra střelou na zadní tyč překonal Křížka, 1:1

Mladá Boleslav - České Budějovice: Budínský po přihrávce Ladry orazítkoval břevno

Mladá Boleslav - České Budějovice: Budínský penaltu nedal, napálil jen tyč!

Mladá Boleslav - České Budějovice: Fulnek nastřelil ruku Talovierova, penalta pro domácí! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné