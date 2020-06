Slavia - Plzeň 1:0. Titul znovu v Edenu, rozhodl Ševčík | iSport.cz

Do repráků spustila nahlas známá hitovka We Are The Champions. Jak jinak. „My jsme šampioni!“ může si vesele broukat každý slávista.

„Sešívaní“ svalili největšího konkurenta Viktorii Plzeň 1:0, to znamená, že tři kola před koncem už jim nikdo nevezme druhý titul v řadě.

Plzni vypadl ze hry lehce zraněný Kayamba, místo něhož nastoupil na pravém kraji defenzivněji laděný Havel. V útoku dostal před Beauguelem přednost Chorý. Slavii se vrátil do sestavy uzdravený stoper Kúdela.

Po pondělním dalším uvolnění opatření proti koronaviru se do dvacetitisícového Edenu se dostalo 3500 diváků, další sledovali šlágr na velkoplošné obrazovce před stadionem. Fanoušci vytvářeli velmi dobrou atmosféru, několikrát si ale neodpustili vulgarity směrem k hostujícímu klubu a v úvodu dvakrát použili zakázanou pyrotechniku.

Západočeši začali aktivněji než před 17 dny v závěru základní části, kdy v Edenu remizovali bez branek. Slavii v úvodu vysoko napadali, ale šanci z toho nevytěžili. Pražané se po 10 minutách dostali do tempa a měli první velkou možnost, Masopust však po Stanciuově centru přestřelil.

V polovině úvodního dějství vybojovali domácí po chybě Viktorie míč a Stanciu křížnou přízemní střelou o kousek minul. Hosté v první půli brankáře Koláře příliš neohrozili, před napřahujícím Čermákem v poslední chvíli ukopl Traoré. Před pauzou mohli jít do vedení slávisté, Provod však z přímého kopu těsně za vápnem o asi půl metru minul.

Do druhé půle vstoupila aktivněji Slavia a zpočátku nepouštěla Plzeň za polovinu. V 63. minutě však mohli z brejku udeřit hosté, domácí Zima trefil míčem Havla, od něhož se balon odrazil těsně nad.

Za šest minut udeřili domácí, kteří u pravé lajny vybojovali míč. Masopust vnikl do vápna, přihrál pod sebe a Ševčík přízemní střelou k bližší tyči překonal gólmana Hrušku. V 99. ligovém utkání dal devátou branku. Plzeň si už žádnou větší šanci na vyrovnání nevytvořila. Oslavy mohly začít!

Počet českých a československých titulů 36 - Sparta Praha (Sparta ČKD Sokolovo, Spartak Praha Sokolovo) 20 - Slavia Praha 11 - Dukla Praha (ÚDA Praha) 8 - Slovan Bratislava (NV Bratislava) 5 - Spartak Trnava, Viktoria Plzeň 4 - Baník Ostrava 3 - Slovan Liberec 1 - Viktoria Žižkov, Inter Bratislava (ČH Bratislava), Spartak Hradec Králové, Zbrojovka Brno, Bohemians Praha, Vítkovice

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 69. Ševčík Hosté: Sestavy Domácí: Kolář – Coufal, Zima, Kúdela, Bořil /C/ – Masopust (87. Dorley), Ševčík, Stanciu (88. Frydrych), Traoré (87. Takács), Provod – Tecl (76. Musa). Hosté: Hruška – Řezník (76. Kovařík), Hejda, Brabec /C/, Limberský (88. Hubník) – Havel, Bucha (76. Hořava), Kalvach, Čermák, Kopic (63. Mihálik) – Chorý (46. Beauguel). Náhradníci Domácí: Kovář, Frydrych, Hellebrand, Oscar, Takács, Musa, Júsuf Hilál Hosté: Staněk, Pernica, Hubník, Kovařík, Hořava, Beauguel, Mihálik Karty Hosté: Chorý, Kalvach, Hořava Rozhodčí Zelinka – Paták, Podaný Stadion Sinobo Stádium, Praha-Vršovice

Slavia - Plzeň: Konec! V Edenu propuká euforie, sešívaní slaví dvacátý titul!

Slavia - Plzeň: “Útočník” Hubník málem udeřil! Hlavička skončila vedle Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Slavia - Plzeň: První větší šance hostů, Mihálikovu hlavičku ale Kolář kryl

Slavia - Plzeň: Kalvachova tečovaná dalekonosná střela skončila v Kolářově náruči

Slavia - Plzeň: Provodova tvrdá rána skončila nad bránou

Slavia - Plzeň: Bude Ševčíkův úder mistrovský? Po Masopustově přihrávce proměnil, 1:0!

Slavia - Plzeň: Kuriózní odraz od Havla mohl skončit gólem Viktorie! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Slavia - Plzeň: První pokus hostů na bránu po necelé hodině hry, Hejdovu hlavičku kryl Kolář

Slavia - Plzeň: Bořil se pokusil o bombu z halfvoleje, ale bránu netrefil

Slavia - Plzeň: Fanoušci podporují sešívané před stadionem

Slavia - Plzeň: Provodův nečekaný trestňák skončil na boční síti! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Slavia - Plzeň: Domácí vypíchli míč, Stanciovu přízemní ránu kryl Hruška

Slavia - Plzeň: Řezník hecuje Tribunu Sever, Kúdela mu vyčinil

Slavia - Plzeň: Bucha namazal sešívaným do velké šance! Stanciu střílel vedle Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Slavia - Plzeň: Hejda dostal spoustu prostoru a nakonec pálil vysoko nad bránu