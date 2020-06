Proč je z Trpišovského pragmatičtější kouč? Bude Slavia dál dominovat? | iSport.cz

Podíváme se už ale taky do budoucna, co dalšího čeká sešívaný klub. Našel ve Slavii konečně Nicolae Stanciu klub, ve kterém by mohl zůstat delší dobu? Jak to vypadá s letními přestupy v Edenu, má zatím Slavia stop stav na přivádění nových hráčů? Jak se může vyvinout situace s Tomášem Součkem, i kdyby se West Ham nezachránil? Jak vyřeší Slavia pozici útočníka a může mu uzpůsobit svůj styl? Zaměříme se i na to, jestli klub bude dál dominovat českému fotbalu.

O tom všem a spoustě dalších témat v novém iSport podcastu mluví redaktor deníku Sport Jan Podroužek s moderátorem Martinem Vaitem. Všechny díly iSport podcastu najdete na iSport.cz/podcasty, ve všech podcastových aplikacích včetně Apple Podcasts nebo Spotify, ale také na YouTube kanále deníku Sport.