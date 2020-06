Šance pro nesmrtelného patriota Křížka: Jsme žízniví, ničeho nelituju | iSport.cz

Tyhle dny si vysnil. Brankář Zdeněk Křížek byl v budějovickém Dynamu většinou náhradníkem, ale po zranění slavného parťáka Jaroslava Drobného chytá historické bitvy o poháry. Křížek a spol. stojí po první partii s Mladou Boleslaví nad propastí: aby jim neskončila sezona, musí doma vymazat manko 1:2. Pokud to nevyjde, může to být Křížkova fotbalová derniéra.

Když se exreprezentační stoper Tomáš Sivok před rokem vracel po dlouhých letech z ciziny domů a na budějovické tréninkové základně uviděl Zdeňka Křížka, napůl nevěřícně houknul: „Křížo, zdáš se mi, nebo jsi nesmrtelnej?“

Pokud jde o fotbalovou nesmrtelnost, veterán Křížek patří mezi vyvolené. S výjimkou dvou let v Prachaticích strávil většinu profikariéry v kabině českobudějovického Dynama. Gólmani se kolem něj točili jako sochy na orloji, on zůstával. Nevadilo mu, že většinou musí být jen trpělivým náhradníkem, svůj úděl bral s obdivuhodnou pokorou. Mimochodem, v sedmatřiceti má na kontě pouhých 65 ligových duelů.

„Ničeho nelituju: občas jsem býval jednička a chytal jsem i pár důležitých zápasů. Pravda, většinou o záchranu, protože jsme byli spoustu let zvyklí dívat se hlavně pod sebe,“ vypráví Křížek.

Devět brankářů jeho věku z deseti by nejspíš dávno pláchlo na jinou adresu nebo skončilo s fotbalem, on zůstal věrný osudovému klubu. Minulý týden dostal sladkou odměnu: budějovickou legendu Jaroslava Drobného ve čtyřiceti letech vyřadily trable se stehenním svalem a Křížek šel podruhé v sezoně chytat ligu. Chyběla tomu jen příjemnější pointa, protože Dynamo v Mladé Boleslavi prohrálo první díl války o Evropu a už dnes může mít po sezoně.

„Jednogólová ztráta není neřešitelná, zůstáváme žízniví. Pokud bychom měli vypadnout, byl bych po pohádkovém průběhu sezony naštvaný,“ připomíná Křížek budějovický příběh. Nováček byl ještě po jedenáctém kole poslední, přesto až do epilogu základní části nečekaně hrál o top šestku.

Ani skupina o Evropu pro černobílou partu není marná, ovšem pořád je tu ošidná překážka jménem Boleslav, loňský vítěz skupiny o Evropu. Co takhle zopakovat scénář z jarní premiéry a srazit tým z města škodovek už po první půli 3:0? „Byl by to ideál,“ usměje se Křížek. „Ale Boleslav se z toho určitě poučila a nebude to chtít opakovat. A my? Hlavně se nesmíme sesypat, pořád jsme ve hře.“

Jihočeského patriot vyhlíží mimořádný den. Pokud by Dynamo vypadlo, mohl by to být i Křížkův fotbalový konec. Smlouvu má do konce sezony a na nové se ještě nedohodl. „Chtěl bych ještě rok chytat, ale budu to řešit až po posledním zápase. Doufám, že to bude za dlouho, protože nadstavba je nejen pro mě fajn bonus,“ věří Křížek v postup přes Boleslav. Může i trénovat, licenci si dodělal loni – ve stejném ročníku byl třeba dnešní kouč plzeňských brankářů Matúš Kozáčik.

„Mám v sobě zvláštní pocity, mísí se to ve mně na všechny strany,“ líčí Křížek. Něco málo už tuší, svoji budoucnost probíral s budějovickým šéfem Martinem Vozábalem i Petrem Benátem, sportovním ředitelem akademie Dynama. S oběma vrstevníky hrával a na rozdíl od nich hraje dál.

Jak dlouho ještě?

Skupina o Evropu ČESKÉ BUDĚJOVICE – MLADÁ BOLESLAV

sobota 15.00, první zápas 1:2 Budějovice postoupí, když:

- vyhrají 1:0

- vyhrají o dva góly a výš Boleslav postoupí, když:

- jakkoliv vyhraje nebo remizuje

- prohraje o jeden gól a současně nejméně dva vstřelí (2:3, 3:4, …) BOHEMIANS - SLOVÁCKO

sobota 17:30, první zápas 2:1 Bohemians postoupí, když:

- jakkoliv vyhrají nebo remizují

- prohrají 0:1 Slovácko postoupí, když:

- vyhraje o jeden gól a současně nejméně tři vstřelí (3:2, 4:3, …)

- vyhraje o dva góly a výš