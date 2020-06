Martin Minčev: Sparta má druhou letní posilu, ofenzivního hráče z Bulharska | iSport.cz

Do Sparty přestoupil bulharský křídelník Martin Minčev, podepsal smlouvu na tři roky • AC Sparta Praha

Po brankáři Dominiku Holcovi zlákala Sparta druhou letní posilu. Bulharský útočník či křídlo Martin Minčev přichází z týmu Černo More Varna. 19letý talent, který nastoupil i třikrát za bulharskou reprezentaci (včetně zápasu proti Česku) podepsal tříletou smlouvu. „Spartu jsem si vybral, protože to je velký klub. Chci na hřišti ukázat, co dokážu, a vyhrát tady pár trofejí,“ cituje novou akvizici klubový web Letenských.