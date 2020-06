Kango, Kozáku a Muso, bacha! Na krále střelců tajně útočí teplický Řezníček | iSport.cz

Nenápadně přidával a přidával jednotlivé branky, až jich nabalil dostatečných počet (12), že už to nešlo utajit. Teplická opora posledních zápasů Jakub Řezníček se dvě kola před koncem FORTUNA:LIGY přihlásil do boje o krále střelců. „Všichni mi to předhazují, vnímám to, ale není to pro mě životně důležité. Chci hrát furt, je to moje práce, a baví mě to,“ řekl po hattricku do sítě Zlína (4:1).