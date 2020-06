Debut v lize a tvrdý střet s Řezníkem. Nepamatuju si nic, hlásí talent Sparty | iSport.cz

Jak jste se cítil před výkopem?

„Byla tam lehká nervozita, ale to k tomu patří. Na hřišti to ze mě spadlo. Já jsem odmalička sparťan, té šance si hrozně vážím a jsem za ni rád.“

Dosud jste působil ve sparťanském béčku, kterému ale sezona předčasně skončila. Bylo pro vás o to těžší nastoupit do prvoligového duelu?

„Ani ne, my jsme furt byli s B-týmem v tréninku, zátěž mi nechyběla. V tom nebyl žádný problém.“

Oproti třetí lize byl tohle jiný kalup, že?

„To určitě, je to velká změna. Fotbal je o dost rychlejší, souboje tvrdší... Je to zkrátka jiné úplně ve všem.“

Vy jste to pocítil na vlastní kůži po tvrdém střetu s Radimem Řezníkem.

„Mám v hlavě úplně černo, nepamatuju si z toho vůbec nic.“

Základní sestava doznala oproti posledním zvyklostem řady změn, porážka přesto mrzí, viďte?

„Sice tu bylo pár náhradníků, ale určitě to z naší strany nebylo žádné podcenění. Chtěli jsme ten zápas zvládnout a dobře se naladit na Liberec.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 56. Chorý, 65. Mihálik Hosté: 88. Moberg Karlsson Sestavy Domácí: A. Hruška – M. Havel, Hejda, Brabec (C), J. Kovařík – Kalvach, Al. Čermák, Hořava – Kayamba (71. Řezník), Beauguel (24. Chorý, 90+2. Pernica), Mihálik (71. J. Kopic). Hosté: Nita – Vindheim, Mandjeck, Costa, Matěj Hanousek – Hložek (46. Horák), Trávník, Dočkal (C) (46. Kanga), Karabec (74. Sáček), Drchal (65. Moberg Karlsson) – Tetteh (78. Patrák). Náhradníci Domácí: Staněk, Diaz, Limberský, Kopic, Řezník, Chorý, Pernica Hosté: Heča, Moberg Karlsson, Kanga, Sáček, Patrák, Horák, Hucek Karty Domácí: Kayamba, J. Kopic (č) Hosté: Drchal, Vindheim Rozhodčí Orel – Hájek, Novák Stadion Doosan Arena, Plzeň Návštěva 2 925 diváků

