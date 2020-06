Šádkův důležitý proslov. Bylo potřeba, aby situaci vysvětlil, říká Guľa | iSport.cz

Bylo nutné s ohledem na úmrtí Mariána Čišovského mužstvo motivovat?

„Bylo třeba, abychom si k tomu něco řekli. Bylo to z logiky věci velmi silné. Děkuji panu Šádkovi (generální manažer) i zkušeným hráčům, že to uchopili. Jsem rád, že se povedlo zápas velmi solidně odehrát a vyhrát, byť je to v tento moment skoro nepodstatné. Nicméně bylo zásadní, aby kluci vyslali přesně takový signál velkému kamarádovi a velkému člověku.“

Můžete přiblížit, co se dělo v kabině před ranním tréninkem?

„To je nepopsatelný pocit. Věřím, že se to už nikdy nestane. Chci vidět hráče, jak se těší. Chci je vidět, jak se radují ze života, protože dělají mnoho, aby byli šťastní nejen oni, ale i jejich rodiny. Tento moment byl pro ně velmi nepříjemný, složitý. O to větší uznání k nim míří z mé strany, jak všechno okolo zvládli.“

Zmínil jste Adolfa Šádka. Uklidnil situaci?

„Věci, co se stanou v kabině, by tam měly i zůstat. Nezlobte se, že to nechci dávat ven. Jen řeknu, že bylo potřeba, aby situaci vysvětlil, jeho postoj byl velmi podstatný pro mužstvo, pro kluky, pro nás. Velkou roli sehrál i David (Limberský), Radim (Řezník), Baky (Marek Bakoš) i Matúš (Kozáčik). Kluci pak chtěli pokračovat ve věcech, které máme zažité.“

Spartu jste porazili 2:1 především díky příspěvku střídajícího Tomáše Chorého, přitom do utkání naskočil až z lavičky.

„Tomáš podal velmi dobrý výkon. Těsně po obědě jsme se rozhodovali, s kým do utkání jít. Určili jsme Bogyho (Beauguela). Bylo dobré, že Choras to takto pochopil, byl připravený mentálně, fyzicky i takticky, že v průběhu zápasu naskočí. Nakonec šel na hřiště už ve dvacáté minutě a pomohl mužstvu.“

V osmašedesáté minutě dostal Jan Kopic červenou kartu za šlápnutí na soupeře a výrazně vám zkomplikoval závěr utkání. Jste na něj naštvaný?

„Ještě jsem to neviděl. Nechám si prostor na vyhodnocení. Kluci dnes nezažili nejjednodušší situaci. Je možné, že i toto sehrálo svoji roli. Honza se klukům omluvil. Můj úhel pohledu je takový, že v tuhle chvíli musíme zachovat úplně jiný nadhled. I proto, že kluci zápas zvládli.“

Dost možná nejlepší zápas pod vaším vedením odehrál Ondřej Mihálik. Pomohl mu psychicky podpis nového kontraktu s Plzní?

„Určitě ano. Je to velmi důležitý bod v psychice hráče. Ondřej ví, komu patří a na jak dlouho. V různých úsecích hry ukázal velký potenciál, na jehož základě klub vstoupil do vyjednávání o smlouvě. Jsem za to velmi rád, protože drobnohled na hráče, který střídá, je specifický. Proti Spartě šel od začátku, byl velmi platný, rychlý, ukázal dobré zakončení, má finální přihrávku. Může být důležitou součástí týmu, ale po jedné vlašťovce nemůžeme emocionálně lítat v oblacích. Nicméně jeho pracovitost, nastavení a talent ho předurčují k tomu, že z něj potenciál dostaneme. Dnes ukázal, že umí hrát zleva, což znamená, že je využitelný na třech místech v sestavě.“

