Experti mají jasno: Slavia i Plzeň to doma zvládnou | iSport.cz

V nejvyšší soutěži vyhrává Plzeň, v pohárové Sparta. Tak by to podle expertů mělo platit v nedělním utkání zmíněných týmů ve skupině o titul. „Plzni věří pětapadesát procent tipérů, padnout by podle všeho měly padnout minimálně dva góly,“ tvrdí Markéta Světlíková, tisková mluvčí Chance. Dá se navíc očekávat, že může Sparta šetřit klíčové hráče před středečním finále poháru.