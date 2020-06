Musa, nový lídr střelců. Gól dá každých 120 minut, s kým bojuje? | iSport.cz

Jeden z motivů závěrů sezony, ve které už je s předstihem rozhodnuto o titulu? Určitě boj o korunu krále střelců. A i ta může nakonec skončit v Edenu. Petar Musa v neděli pomohl Slavii dvěma přesnými zásahy porazit Jablonec (4:0) a rázem se s celkovými třinácti trefami dostal do čela průběžné tabulky. „Kluci se o tom hodně baví, chtějí mu pomoct,“ podotkl kouč Pražanů Jindřich Trpišovský. Kdo jsou největší konkurenti mladého chorvatského střelce?

Podal velmi dobrý výkon. Musa proti Jablonci od první minuty hrál s velkou chutí a po zásluze byl odměněn. Hned v osmé minutě chladnokrevně uklidil centr Stancia, po změně stran pak obral o míč stopera Štěpánka a zblízka prostřelil brankáře Hanuše.

Slavia - Jablonec: Musa po skvělém Stanciově centru udeřil, 1:0!

A to ještě dvě velké šance zahodil. Jednou jej Hanuš v další obrovské příležitosti vychytal, v nastavení mu pak vyrazil i penaltu. Musovo střelecké konto přesto poskočilo na třináct branek, k sedmi libereckým z podzimu už na jaře přidal šest slávistických. Do řady zápasů přitom naskočil až v závěru místo Stanislava Tecla, současnou „třináctku“ stihl za 1569 minut. Tedy? Gól dá v průměru každých 120.

„Dnes byl hodně uvolněný, podal nejlepší výkon za dobu, co je tady. V zakončení si počínal skvěle, podobné situace umí vyřešit,“ chválil jej pak trenér Trpišovský. Slávisté pořadí v tabulce střelců sledují, i proto Musa v neděli zůstal na hřišti až do poslední minuty. A byl první volbou na penaltu, kterou ovšem zahodil…

Jak to mezi kanonýry aktuálně vypadá za ním?

O druhé místo se s dvanácti zásahy dělí trio Guélor Kanga, Libor Kozák a Jakub Řezníček. Dvojice sparťanů se o víkendu neprosadila, trenér Václav Kotal navíc oba šetřil pro středeční finále MOL Cupu v Liberci. O slovo se ovšem hlasitě přihlásil zkušený Jakub Řezníček, který do popředí vylétl po hattricku do sítě Zlína.

„Všichni mi korunu předhazují, vnímám to, ale není to pro mě životně důležité. Chci furt hrát, je to moje práce a baví mě to,“ prohodil po utkání Řezníček. Ten se skvěle rozjel hlavně po koronavirové pauze, v deseti utkáních se už trefil devětkrát.

Ze hry pak ještě není ani jedenáctigólový Lukáš Budínský, jehož Boleslav čeká proti Bohemians dvojzápas ve finále skupiny o Evropu. A byť současná sezona po jejich odchodech nemá kanonýry typu Nikolaje Komličenka či Michaela Krmenčíka, boj o korunu ještě může ve zbývajících duelech být zajímavý.

Tabulka střelců první fotbalové ligy: 13 Musa (Slavia) 12 Kanga, Kozák (oba Sparta), Jakub Řezníček (Teplice) 11 Budínský (Mladá Boleslav) 10 Komličenko (Mladá Boleslav), Bucha, Krmenčík (oba Plzeň), Doležal (Jablonec), Potočný (Ostrava) 9 Schranz (České Budějovice), Poznar (Zlín) 8 T. Souček (Slavia), Mešanovič (Mladá Boleslav), Sýkora (Jablonec), Kuzmanovič (Ostrava), Juliš (Olomouc) 7 Plšek (Olomouc), Zajíc (Slovácko), Malinský (Liberec), Kopic (Plzeň), J. Mareš (Teplice), Michal Škoda (Příbram), Tetteh (Sparta), Lingr (Karviná)