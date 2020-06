INSIDER: Čišovský všechny spojil. Musa a král střelců? Mám jiný tip | iSport.cz

Už nemohl nastupovat v jejím dresu, ale stejně ho měl vždy symbolicky připravený. A jeho jméno nechybělo každou sezonu na soupisce. Na Čišovského, jenž výrazně přispěl k historickému plzeňskému vzepětí, západočeský klub nezapomínal. „Bylo to od ní super,“ oceňuje její gesta a trvalou podporu Jiránek. „Umím si představit, jak to pro její hráče muselo být v neděli těžké. Ale Plzeň to zvládla,“ říká o výhře 2:1 nad Spartou.

Ta řádně zamíchala základní sestavou a šetřila hráče na středeční finále domácího poháru v Liberci. I proto se její série triumfů zastavila na čísle osm. Nemůže se jí to vymstít? Nepřijde o vítězný drajv? „Byl to správný krok, který jí neuškodí,“ míní Jiránek. Zvlášť když na severu Čech očekává náročnou bitvu. „Liberec do toho půjde naplno od první minuty. Pro Spartu to bude hodně těžké, bude pod větším tlakem,“ soudí.

Mezi jedenáctku hráčů sáhla i Slavia, která už má jistý titul. Na jejím výkonu to však nebylo znát a čtyřmi góly znemožnila Jablonec. Dva z nich si připsal chorvatský snajpr Petra Musa – a to ještě nedal penaltu. „Ukázal čuch na góly, to, že umí být ve správný čas na správném místě,“ chválí střelce Jiránek. Musa nyní vede se třinácti trefami pořadí kanonýrů, o jeden méně mají sparťané Guélor Kanga a Libor Kozák i teplický bijec Jakub Řezníček. A slávisté nyní hodlají udělat vše pro to, aby Musu na vrcholu udrželi. „Na škodu to nebude, jedině že by ho hledali v každé situaci,“ myslí si Jiránek.

Na krále kanonýrů sezony 2019/20 však i navzdory „výhrůžce“ podporou celého slávistického mužstva Musovi tipuje jiného adepta a argumentuje, proč věří jemu. „Bude mít proti sobě slabší soupeře,“ vysvětluje a jde se jménem ven.

Podívejte se NA VIDEU i na to, co Martin Jiránek říká odchodu Romana Hubníka z Plzně do Olomouce a ukončení profesionální kariéry Tomáše Sivoka.

