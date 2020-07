Jindřišek: Proč nemusím Krmenčíka? Nadával a byl absolutně bez úcty | iSport.cz

Je příkladem fotbalové dlouhověkosti, v nejvyšší soutěži má za sebou kapitán Bohemians Josef Jindřišek 350 zápasů. Jak se FORTUNA:LIGA změnila od roku 2003, kdy do ní 39letý hráč naskočil poprvé. „Změnila se do rychlosti. Neříkám, že jsou teď hráči i chytřejší. To byli i v minulosti. A myslím si, že se dřív víc makalo a bylo to tvrdší,“ řekl Jindřišek ve velkém rozhovoru pro iSport Premium.

Na trávníku vnímá uznávaná osobnost slabší respekt začínajících fotbalistů vůči těm zkušenějším. „Když dneska přejde kluk z dorostu a hraje rok ligu, myslí si, že už je zkušenej. A nás starý, kteří mají odkopáno tři sta zápasů a víc, pošle pomalu někam. Samozřejmě jsou mezi nimi i kluci, kteří se baví normálně a jsou vychovaní tak, že mají úctu ke služebně starším hráčům,“ prozradil Jindřišek, jaké dojmy si odnáší ze zápasů.

A přidal také konkrétní případy. Třeba ze zápasu s Libercem, když narazil na Tomáše Malinského. „Měl jsem s ním malinký konflikt. Je rychlý a teď má fazonu, ale tenkrát jsem ho nechápal. Šli jsme do souboje, čistě jsem mu vypíchl balon, on spadl a strašně řval. Hrálo se dál, protože to nebyl faul, a on se začal rozčilovat. V ten moment jsem vybuchl, nadával jsem mu i sprostě a říkal mu, co si o sobě myslí.“

Je tu ještě jeden zvučnější hráč, který Jindřiškovi svým chováním nesedl. Reprezentační útočník Michael Krmenčík .„Hrál jsem na něj v Plzni osobku. No, a osobky se hrají natěsno. On z toho byl frustrovanej a nadával mi. Bránil jsem ho a on hulákal na rozhodčího, že to je penalta. Sudí mu ji nepískl, protože nebyla.“

Konflikt pak gradoval. „Otočil jsem se na něj a povídám mu: Co chceš pískat? Pak jsem odběhl a on na mě začal zezadu křičet: Táhni do prdele, ty jeden č… zasranej, starej! Michal Šmíd na něj houknul: ´Krmelec, co blázníš? Tak nějakou úctu.‘ Jenže on byl absolutně bez úcty. Od té doby ho nemusím a nepřeju mu.“

Názor na něj nezměnil ani poté, co se řešila autonehoda, kdy jeho auto zrušilo v Praze čtyři další vozy a kontajner na sklo. O případu byly pochybnosti, policie případ uzavřela s tím, že řídila tehdy těhotná Krmenčíkova žena. „Nevím, co bych k tomu řekl. Každý si o tom může udělat obrázek, jaký chce. Ale takových případů bylo víc, že řídili opilí a pak…“