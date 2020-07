Konec sezony pro Balutu! Zranění, odlet do Rumunska i loučení s týmem | iSport.cz

Guélor Kanga oslavuje svou trefu z penalty proti Liberci ve finále poháru, kterou poslal Spartu do vedení 2:1 • Michal Beránek / Sport

Stříbrná medaile pro poraženého finalistu MOL Cupu připadla do rukou fotbalistů Liberce • Michal Beránek / Sport

Smutné loučení se sezonou a nejspíš i klubem. Alexandru Baluta Liberci v nabitém závěru sezony nepomůže, kvůli zranění kotníku s nártem odcestoval zpátky do Rumunska za ženou a před pár měsíci narozenou dcerou. S fanoušky se srdceryvně loučil na Instagramu, Slovanu děkoval za šanci.

Loučení to není veselé. Možná by bylo, kdyby Slovan ovládl středeční finále poháru se Spartou, takto mu však zbývají dvě kola základní části a případný rozhodující kvalifikační duel. Baluta už týmu v nabitém programu vybojovat účast v evropských pohárech nepomůže, kvůli zranění kotníku s nártem zamířil zpátky do Rumunska.

„Bohužel moje dobrodružství končí ve finále poháru. Velké poděkování patří všem fanouškům a lidem, kteří milují tento skvělý tým. Nejdříve ze všeho bych chtěl poděkovat svým spoluhráčům, kteří mi hodně pomohli a prokázali velkou úctu po celou dobu," začal Baluta své loučení na sociálních sítích.

A pokračoval i poděkováním zaměstnancům. „Velké díky, nikdy na nic nezapomenu. Respekt k tomuto týmu budu chovat navždy. Dal mi šanci a ocenil moji práci i kvalitu od začátku. Možná jsem nebyl dost dobrý, ale snažil jsem se být nejlepší každý den. Naučil jsem se spoustu věcí. Budete mi chybět."

Během svého ročníku angažmá pod Ještědem nasázel čtyři ligové góly a přidal také stejný počet asistencí. Největší jeho přínos ale spočíval v akčním rádiu a vytváření gólových šancí pro obě superrychlá křídla, během posledních zápasů několikrát začínal při změně taktiky jako útočník. Ve Slavii, z níž pod Ještědem hostoval, má smlouvu až do roku 2022. Slovan čeká v závěrečných dvou zápasech základní části Slavia a plzeňská Viktoria.

České Budějovice - Liberec: Pěknou kombinaci hostů zakončil zakroucenou střelou Baluta

SESTŘIH: Liberec - Sparta 1:2. Letenští slaví první trofej po šesti letech