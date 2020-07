Liberec - Sparta: Co ukázalo finále poháru? | iSport.cz

Co nabídlo finále MOL Cupu mezi Libercem a Spartou? • FOTO: Koláž iSport.cz Šestileté čekání skončilo. Sparta otočila finále MOL Cupu s Libercem (2:1) a zdvihla nad hlavu vytouženou trofej. Křepčení pak nebralo konce. Nejen U Nisy se nesl oslavný hlahol. Své si vyslechli i obyvatelé žijící kolem letenského stadionu, když tam parta Václava Kotala dorazila a s hrstkou vytrvalých fanoušků slavila svůj triumf. Hráče přivítal s úsměvem i majitel Daniel Křetínský. Co sparťany v cestě za finálovou výhrou nad Slovanem potkalo?

Frýdek vs. Malinský S velkou pravděpodobností šlo o moment, který ovlivnil další průběh pohárového finále. Běžela 31. minuta a sparťan Martin Frýdek při snaze o přeskočení šlápl na ležícího Tomáše Malinského. V tu chvíli by se v něm zřejmě krve nedořezal. Už jen s ohledem na to, že za podobnou věc byl v neděli vyloučen plzeňský Jan Kopic, jenž přišlápl Frýdkova spoluhráče Andrease Vindheima. Už to vypadalo, že se bude dál pokračovat, když v tom se sparťanskému obránci přitížilo ještě víc. Sudí Pavel Královec vyrazil k obrazovce, aby inkriminovaný moment zhlédl na videu. Po pár sekundách vynesl verdikt – žlutá karta. „Dle našich informací oba muži, kteří jsou zodpovědní za video, tedy pánové Marek a Berka se přikláněli k červené kartě, rozhodnutí o žluté je čistě rozhodnutí Pavla Královce,“ uvedl na startu druhé půle komentátor přenosu na ČT Sport Miroslav Bosák. A emoce budila situace i bezprostředně po utkání. „Když na něj šlápne, jde o nesportovní chování a má jít ven. Ovlivnilo by to celý průběh utkání,“ podotkl liberecký Jakub Pešek. Sám Frýdek si ve druhém poločase už dával velký pozor, když se s Malinským potkal ve vápně. Raději ho nechal kolem projít a domácímu rychlíkovi ukopl míč Hancko. Za šlápnutí na Tomáše Malinského viděl Martin Frýdek žlutou kartu • Foto Repro ČT Sport Pešek: Frýdek měl jít ven, ovlivnilo to celý zápas

Rondičovy dvě tváře Liberec musel odehrát finále bez Jana Kuchty. Dle informací iSport.cz se útočník krátce před soubojem se Spartou zranil na tréninku. Na hrotu se tak objevil Imad Rondič. Jako klíčové se jevily jeho souboje se stoperem Lukášem Štetinou. V prvním poločase ho přehlavičkoval a vyslal Jakuba Peška tváří v tvář Milanu Hečovi, gól z toho nebyl. V druhé půli se situace opakovala, tentokrát po vítězné Rondičově hlavičce nikým nekrytý Pešek na zadní tyči skóroval. Bosenský fotbalista měl pak v 58. minutě obrovskou příležitost, jak poslat Slovan do dvougólového vedení, ale v tutovce ho vychytal Heča. Od té doby to šlo se Severočechy z kopce. Sparta otočila a Rondič v závěru trefil loktem Dávida Hancka, za což viděl druhou žlutou kartu a byl vyloučen. Tím prakticky Liberec přišel o veškeré naděje, jak se zápasem na poslední chvíli ještě něco udělat. Imad Rondič neproměnil ve finále MOL Cupu klíčovou šanci • Foto Sport/ Michal Beránek SESTŘIH: Liberec - Sparta 1:2. Letenští slaví první trofej po šesti letech

Zachránce Heča Mnoho střel na něj nešlo, jednou inkasoval, ale i tak byl mužem zápasu číslo jedna. V prvním poločase vychytal Peška, který se před ním zjevil sám, když se dostal za stopery. Ještě důležitější pak pro Spartu byl jeho zákrok z 58. minuty za stavu 1:0 pro Slovan, kdy nohou zastavil Rondičovu střelu. „Byl to zlomový moment. Začali jsme trochu riskovat a otevíralo se to, ale Hečis nás podržel. Kdybychom dostali druhý gól, bylo by to už těžké,“ uvědomoval si význam zákroku kapitán Letenských Bořek Dočkal. Brankář Sparty Milan Heča v zápase proti Liberci ve finále MOL Cupu • Foto ČTK / CTK / Petrášek Radek PRVNÍ DOJMY: Dva hlavní důvody, proč se Sparta zvedla a vyhrála pohár

Zase ten Karlsson Je to už tak trochu ohraná písnička, David Moberg Karlsson ale opět potvrdil, že pod trenérem Václavem Kotalem mu to lepí. Byl aktivní, snažil se střílet z dálky. Nejprve jeho pokus zneškodnil Milan Knobloch, následně míč letící s velkou pravděpodobností do brány srazil nad břevno Ondřej Karafiát. V 65. minutě už se ale Švéd po přiťuknutí Guélora Kangy dočkal. Jeho střela sražená Martinem Koscelníkem zaplula k tyči a Sparta mohla slavit důležité vyrovnání finálového duelu. Karlsson, který se trefil v druhém utkání po sobě, tak pod Kotalem zaznamenal v 13 soutěžních zápasech 5 gólů a 5 asistencí. Sparťan David Moberg Karlsson oslavuje svou trefu ve finále proti Liberci, kterou srovnal na 1:1 • Foto Sport/Michal Beránek Hancko je neformální lídr. Kolem něj se vytvořila parta, chválí stopera Kotal

Knoblochova hrubice Sedmadvacetiletý brankář Milan Knobloch pomohl svými výkony Liberci do finále poháru. Jednička Filip Nguyen si v této sezoně MOL Cup nezachytal ani jednou. Duel o trofej ale muži, který prošel Kolínem, Mladou Boleslaví či Pardubicemi nevyšel. Už v první půli vyrazil dvě střely jen před sebe. Nejčernější moment si ale schoval do 72. minuty. Nejprve vyběhl na dlouhý pas, ale následně začal couvat, aby míč sebral ve vápně do svých rukavic. Obrovská chyba! Jeho zaváhání využil Benjamin Tetteh, který se přiřítil, balon před Knoblochem vypíchl a ten jej zastavil jen za cenu faulu. Následná penalta rozhodla celé finále. Guélor Kanga, jak je mu zvykem, se nemýlil a vystřelil Spartě výhru 2:1. Benjamin Tetteh využil zaváhání brankáře Milana Knoblocha, těsně před ním vypíchl míč a vybojoval penaltu • Foto Repro ČT Sport