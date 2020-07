Zbytečný zápas? Nechápu, proč by se nehrálo dál, řekl boleslavský Fulnek | iSport.cz

První finále ve skupině o Evropu mezi Mladou Boleslaví a Bohemians (3:0) bylo všelijaké. Bylo i zbytečné? To se teprve uvidí. Vítěz by měl vyzvat pátý tým ze skupiny o titul o místo v předkole Evropské ligy. Jenže dramatická situace v Karviné, která se dostala po několika pozitivních případech na koronavir do karantény, to může zhatit. „Jsme tu od toho, abychom hráli, tohle neovlivníme,“ shodovali se aktéři utkání v Boleslavi.

O co se přesně jedná? Karanténa pro Karvinou a nejistý osud skupiny o záchranu zatáhl nad dvojzápasem mezi Mladou Boleslaví a Bohemians mrak. Pokud by se totiž duely ve spodku tabulky už nehrály, podle aktuálních regulí by o nasazení do evropských pohárů rozhodovala tabulka (1.-5. místo skupiny o titul), tudíž vítěz tohoto souboje by už měl smůlu a pátý tým ze skupiny o titul by nevyzval. Tento předpis může změnit Ligové grémium, u něhož zatím není jasné, kdy se sejde.

Jak to s týmy před zápasem zacvičilo? S Mladou Boleslaví dle jasné výhry 3:0 vůbec. „Hráčům jsem říkal, že tím, že je situace na jaře složitá, jsou neustále nějaké spekulace. My jsme tu od toho, abychom hráli. Co se bude dít dál, to je věc lidí nad námi. To neovlivníme,“ poznamenal trenér Středočechů Jozef Weber.

„Nějak zvlášť jsme se o tom nebavili. O tomhle naštěstí nemusíme rozhodovat, my hrajeme jen na hřišti. Ale doufám, že se bude hrát dál, jinak jsme tu byli čtrnáct dní zbytečně. Nerozumím tomu, proč by se nemělo hrát, když bychom my ani tým, s nímž bychom měli v případě postupu hrát, neměli žádné problém. Samozřejmě to, co se děje v Karviné, je hrozné, ochrana lidských životů je na prvním místě, ale v naší situaci nechápu, proč by se nehrálo,“ přemítal boleslavský záložník Jakub Fulnek.

Každopádně Weberova družina nechtěla případný neúspěch svalovat na čerstvou informaci, která nebyla moc pozitivní. „Byl by to od nás alibismus, kdybychom zápas nezvládli a pak se na to vymlouvali. Jedeme naplno, chceme vyhrát. Pak jsou věci, které se budou rozhodovat od stolu. To už ale není na nás,“ doplnil Fulnek.

Ani „klokani“ se po nepovedeném představení neschovávali za touhle novinkou. „Tohle si vůbec nedávám do hlavy. Chceme hrát nejlíp, jak to jde, a tyhle věci vůbec neřeším. Ani v Boleslavi to s naším výkonem nemělo nic společného,“ nevymlouval se kouč celku z Vršovic Luděk Klusáček.

„Samozřejmě že se to k nám dostalo. Tím nechci říct, že netrpělivě čekáme na každou novou zprávu z médií, ale chtě nechtě se to ke každému hráči dostane. Ale jasně jsme si před zápasem řekli, že tohle my nemůžeme ovlivnit. Plně jsme se soustředili na utkání v Mladé Boleslavi,“ dosvědčil obránce Bohemians Lukáš Hůlka.

Ten doufá, že se odehraje i úterní odveta v Ďolíčku. „Nevíme, co se bude dít, ale věřím, že se bude hrát, abychom měli vše ve vlastních rukách a nespekulovali, jestli je pro nás něco výhodné, nebo ne,“ přidal Hůlka.