Guľa: Barošův gól? Museli bychom to přežít. Emočně mačkáme citron | iSport.cz

Jak těžké jste odehráli utkání?

„V první řadě musím zmínit velké uznání za kariéru Milana Baroše. Jeho příběh byl mimořádně úspěšný a inspirativní nejen v Česku, ale i na Slovensku, opravdu velký respekt. Co se týká zápasu, tak v prvním poločase hrála obě mužstva víc takticky, nám chybělo víc centrovaných míčů, nějaké střelecké možnosti a šance. Tempo nebylo v první části tak vysoké, ve druhém poločase se to roztrhalo a zápas byl velmi zajímavý, stupňovala se intenzita. Měli jsme velké příležitosti v protiútocích, ale musíme uznat, že i Baník se dostal do dvou zajímavých možností. Díky fanouškům, že nás přijeli podpořit, za druhý poločas byli určitě rádi i domácí, kteří udělali Barošovi pěknou kulisu při posledním zápase jeho kariéry. Bod musíme akceptovat, určitě bychom se měli víc odrazit z druhého poločasu, než z toho prvního.“

Milanu Barošovi byste v závěru při jeho velké příležitosti branku přál, nebo svým hráčům vyčetl, že ho neuhlídali?

„Už jsem to naznačil, věděli jsme, s kým máme dočinění. Výjimeční hráči se prostě umějí dostat pokaždé do šance. Nevím, jak bych reagoval. Pro nás bylo dobře, že jsme nedostali gíol, chtěli jsme vyhrát. Jak jsem říkal, v závěru to bylo hodně roztrhané, oba týmy šly do velkých možností. Kdyby mu to tam padlo, asi bychom to museli přežít.“

Mrzí vás, že jste nadějné útoky nedotáhli do gólu?

„Chceme být dominantní nejen v herní částí, ale i v produktivitě. V ní nám dneska chyběla lehkost a správný výběr řešení. Bylo tam dost možnsotí na to, jak se dostat do gólovek, to se nepovedlo. Nevím, jestli to hráčům vyčtu, ale určitě se na to podíváme, ukážeme si prostory, jak se ty situace daly řešit. Musíme si ale uvědomit, co mají hráči za sebou. Emočně v uvozovkách mačkáme citron, který je vymačkaný. Cením si toho, že to kluci ve druhé části rozběhali, vysprintovali a dostali se víc do náběhových věcí. Zápas jsme měli v rukách na to, abychom ho rozhodli.“

Bylo těžké dát hráče po náročném programu dohromady?

„Dotlačíme to určitě kvůli našim fanouškům, kteří přijeli sem a kvůli tomu, že poslední zápas hrajeme doma (ve středu s Libercem). Víme, jaký zápas nás čeká. Budeme motivovaní, to, že se nepodařilo vyhrát tady, už potřebujeme hodit za hlavu a připravit se na domácí zápas. Tam pojedeme naplno, trošku to opět refreshneme. Máme mnoho důvodů, pročo ho chceme a potřebujeme vyhrát. Bude to rozlučka Romana Hubníka a chceme do tabulky další vítězný zápas doma. Uděláme maximum, abychom závěrečný zápas sezony zvládli.“

Je Hubník nachystaný na celých devadesát minut?

„Máme teď dva dny, sedneme si k tomu. Z mého pohledu je určitě připravený na větší porci, než Milan Baroš. Roman pokračuje v kariéře, neloučí se jako pan Baroš. Je fyzicky našlapaný, zdravý, to je perfektní. Zvolíme to tak, aby to sedělo s respektem a uznáním, které si od nás a fanošků Plzně zaslouží, odvedl tady velmi kvalitní služby. Dostane takovou porci, aby tohle bylo v pořádku a abychom to i s Romanem zvládli vítězně.“

Pochválíte v prvním ligovém zápase za Plzeň gólmana Jindřicha Staňka?

„Bylo dobré, že jsme se rozhodli mu dát přáíležitost. Aleš Hruška to vzal dobře, je naším lídrem, patří mezi hráče, kteří chtělí neustále hrát, být dominantní a na očích. Bylo důležité, že také Jindra, pokud dostal šanci stejně jako ostatní hráči, si své místo zastal a zvládl to.“

Jak se vám líbil Marko Alvir, kterého jste nasadil po zranění?

„Celkem slušně naskočil. Dlouhou dobu s námi nebyl, protože byl zraněný. V nabitém programu bylo podstatné, aby se rozehrál v rezervě, tam ukázal pár zajímavých věcí. Po střídání nám pomohla jeho dynamika, ale stále je tam hodně prostoru na součinnost a souhru s ostatními hráči.“

