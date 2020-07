Expert Kopecký: Sparta má v derby velkou šanci. Bral bych ligu s 18 týmy | iSport.cz

Hlavní událostí víkendu bylo loučení historicky druhého nejlepšího střelce české reprezentace Milana Baroše. Jak se vám líbilo jeho adieu?

„Povedlo se to. A úplná bomba by byla, kdyby v poslední minutě dal gól, který měl na hlavě. Krásnější tečka by si nešla představit.“

Mrzelo vás, že Barošovi kvůli státním restrikcím mohlo na stadionu vzdát hold jen čtyři tisíce fanoušků?

„To se nedá nic dělat, takhle je to teď nastavené. Jen jsem přemýšlel, jestli Bary neměl nastoupit hned od první minuty, diváky by to strhlo. Pořádné fandění jsem viděl až od chvíle, kdy Milan přišel na plac. Kdyby hrál od začátku, mohla atmosféra na stadionu vypadat úplně jinak, i když by pak Bary kvůli fyzickým limitům musel střídat.“

Jeho konec vás asi nezaskočil, viďte?

„Kdepak. Sám na sobě cítí, že už se pořádně nemůže připravit na zápas, jen by si uškodil. Takhle odešel se ctí. V poslední době plno soupeřů trochu vytáčel, ale takový je prostě Bary. Byl to srdcař, na hřišti pokaždé odevzdal maximum.“

Co s jeho odchodem Baník a liga ztrácí?

„Další velké jméno – a na jména se chodí. Hlavně u nás na severní Moravě byl Milan hodně oblíbený, pro region byl modlou. Odchody k fotbalu patří, teď si lidi holt musí zamilovat jiné hráče.“

Jak vidíte Barošovu budoucnost?

„Nejsem si jistý, jestli by se mu chtělo dělat vrcholového funkcionáře. Líbilo by se mi u něj něco ve stylu