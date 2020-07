SESTŘIH: Boleslav - Bohemians 3:0. Středočeši vykročili za postupem | iSport.cz

Fotbalisté Mladé Boleslavi zvítězili v úvodním utkání finále nadstavbové skupiny o Evropu 3:0 nad Bohemians 1905 a vytvořili si výbornou pozici do úterní odvety na hřišti Pražanů. Středočeši rozhodli o výhře v rozmezí 43. a 58. minuty, kdy se dvakrát trefil Lukáš Budínský a jednou Jakub Fulnek. Vítěz finále se utká s pátým týmem ligové skupiny o titul v kvalifikačním zápase o Evropskou ligu, který je na programu v neděli 12. července.

Bohemians přijela do Mladé Boleslavi podpořit skupinka 50 příznivců, kteří "Klokanům" vytrvalým skandováním vytvořili prakticky domácí prostředí. V základní sestavě Pražanů překvapivě nastoupil na hrotu útoku Pulkrab, o kterém se spekulovalo, že mu kvůli zranění předčasně skončila sezona.

Aktivněji začali hosté, ve čtvrté minutě Fulnek odvrátil míč na zadní tyči před Köstlem a Hronek, který dnes oslavil 27. narozeniny, vzápětí přestřelil. V 25. minutě se po rohovém kopu dostal míč k hostujícímu kapitánovi Jindřiškovi, jenže Zelený jeho střelu zblokoval. Pak se neprosadil ani Ljovin, jehož střelu zastavil Tatajev.

Poté „Klokani" zahrávali rohový kop, ale z následného protiútoku udeřili domácí. Fulnek nacentroval do vápna na Budínského a mladoboleslavský kapitán v nelehké pozici zamířil přesně pod horní tyč.

Po změně stran vystřelil domácí záložník Janošek těsně vedle, v 50. minutě se ale Středočeši opět dočkali. Ljovin ve vápně neodvrátil míč do bezpečí, čehož využil Budínský, který zvýšil na 2:0. Díky třináctému gólu v ligové sezoně se v čele tabulky střelců dotáhl na Petara Musu ze Slavie.

V 57. minutě Fulnek nastřelil tyč, ale téměř ihned si spravil chuť. Jiří Klíma udržel v souboji balon a Zelený ho přihrál Fulnekovi, jehož přízemní střelu lehce usměrnil do sítě hostující bek Krch.

Snížit mohl Květ, jenže z hranice šestnáctky zamířil vedle. Na druhé straně vychytal brankář Valeš střídajícího Wágnera.

Mladá Boleslav, která v minulém ročníku skupinu o Evropu ovládla, zvítězila ve třetím ligovém utkání za sebou. Naopak Bohemians nenavázali na předchozí čtyři výhry v lize a prohráli teprve podruhé z posledních deseti zápasů.

Ohlasy trenérů:

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): „Je to poločas. Rozehrané je to slušně, to je potřeba říct, ale tím, že jsem sám na Bohemce působil a znám tam to prostředí, tak jakákoli lajdáckost nebo vůbec myšlenka, že je hotovo, by nás mohla mrzet. Proto se důkladně připravíme na odvetu. Tenhle zápas byl pro nás příjemný. Aspoň na závěr jsme trošku udělali našim fanouškům radost, byl to poslední (domácí) zápas, zatleskali si a viděli pěkný fotbal. Nás čeká za tři dny tvrdá práce, o tom jsem přesvědčený."

Luděk Klusáček (trenér Bohemians): „Utkání rozhodl asi první poločas. Ač jsme byli horší, dostali jsme se do tří jasných brankových příležitostí a ani jednu jsme neproměnili. Naopak v závěru z první vážnější příležitosti se domácí - musím říct, že po krásné akci - dostali do vedení 1:0. Tam se asi rozhodovalo."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 43. Budínský, 50. Budínský, 58. Fulnek Hosté: Sestavy Domácí: Šeda – Křapka, Jakub Klíma, Tatajev, Zelený – Janošek (84. Mazuch), Túlio – Ladra (68. Wágner), Budínský (C) (84. Mašek), Fulnek – Jiří Klíma (78. Douděra). Hosté: Valeš – Krch, Hůlka, Köstl – Květ (77. Vacek), Ljovin (62. M. Dostál), Jindřišek (C), Schumacher – Hronek (46. Mosquera), Pulkrab (62. Ugwu), Vodháněl (62. Nečas). Náhradníci Domácí: Stejskal, Mazuch, Mašek, Wágner, Stránský, Douděra, Pudil Hosté: Le Giang, Dostál, Nečas, Mosquera, Vacek, Bederka, Ugwu Karty Domácí: Jiří Klíma, Douděra Rozhodčí Ondřej Lerch – Jakub Šimáček, Lucie Ratajová Stadion Lokotrans Aréna, Mladá Boleslav

