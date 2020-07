Barošův konec: překvapení, slzy i ohromná šance. Sluníčko, usmál se | iSport.cz

Milan Baroš se rozcvičuje před příchodem do zápasu v utkání Baníku s Plzní • ČTK

Mohl to být happy end jak z romantického filmu! Čas: 93:01, skóre zápasu Baník-Plzeň 0:0. A v tu chvíli přichází přesný centr Martina Filla, který si na malém vápně nachází nikým nehlídaná hlava Milana Baroše. Čtyři tisícovky diváků na vítkovickém stadionu už se zvedají ze sedaček, ale míč nakonec míjí pravou tyč branky. Rozhodčí píská konec, ostravský kapitán se v tu chvíli stává fotbalovým důchodcem. Zklamání? Ne, Ostrava zažila hezký podvečer a legenda si rozlučku užila. „Bylo to obrovsky emotivní, krása. Všem patří velký dík,“ líčil dojatě Baroš při svém posledním rozhovoru v roli hráče.

Baník mu přichystal opravdu parádní derniéru. Vymazlený bulletin byl speciálem věnovaným pouze jemu, stejně jako předzápasové video na velkoplošné obrazovce, kde Barošovi poslali vzkazy velké persony. Nejen spoluhráči z reprezentace, ale i někdejší hvězdy Liverpoolu: Jerzy Dudek, Luis Garcia, Dietmar Hamann, Harry Kewell...

„Slyšel jsem, že se něco chystá, ale ne tohle. Strašně mě to potěšilo,“ děkoval.

To pořád nebylo vše. Majitel Václav Brabec ohlásil, že dres s jeho číslem 27 bude z úcty navždy vyřazen, načež Barošovi přímo na trávníku přišla pogratulovat i nejbližší rodina včetně dvou synů. Slzy byly vidět i z dalekých tribun, do toho ovace vestoje.

Po poločasové přestávce už jej fanoušci skandováním vyvolávali a dožadovali se jeho nástupu na plac. Ten přišel podle plánu v 73. minutě, kdy legenda vystřídala Ondřeje Šašinku, navlékla si na paži kapitánskou pásku a šla větrat plzeňské stopery.

Dařilo se mu to, vše mohlo vygradovat v nastaveném čase, kdy k Barošovi přilétl přesně na hlavu centr Martina Filla. Jenže vítěz Ligy mistrů zblízka těsně minul.

„Ke gólu chyběl jen mrak na sluníčku, svítilo mi to přesně do očí. Na chviličku jsem ztratil balon, jen jsem tam strčil hlavu,“ vysvětloval žolík.

Naštvanost nebo zklamání? Ale kdeže, úleva, úsměvy a velké emoce.

„Včerejšek byl pro mě horší, protože mi všichni psali a gratulovali. Dnešek jsem si chtěl užít, povedlo se. Škoda, že nemohl být plný stadion, ale i tak to bylo krásné. Teď pojedu za rodinou, máme nějaké plány. Seřadím si normální život a až mi začne fotbal chybět, třeba se k němu v nějaké roli vrátím,“ popisoval své následující dny, z čehož je zřejmé, že při středeční derniéře v Jablonci už forvard k dispozici nebude. Netřeba, Baník remízou stejně definitivně ztratil naději na páté místo, jistojistě už skončí šestý. Tedy opět bez pohárů.

„Kdyby to Bary rozhodnul, mohl to být ten nejhezčí možný happy end,“ hodnotil trenér Luboš Kozel. „Ale viděli jste, čeho je pořád schopný: vleze tam na patnáct minut, je schopný podržet míče a dostat se do koncovky. Vždycky, když přišel na hřiště, něco tam přinesl,“ chválil ho.

Kouč ví, že odteď už půjde o úplně jiný Baník. „Budeme si s tím muset poradit, ale čas zastavit nejde. Jak již bylo zmíněno v tom rozlučkovém videu – je to největší klubová osobnost v historii, takže takový borec bude vždycky chybět. Nicméně věřím, že se jednou vrátí,“ dodal nadějně Kozel.

I jeho protějšek, plzeňský Adrian Guľa, se Barošově kariéře klaněl. „Nebyl jsem takový velký hráč, jako Baroš. Je možné, že jsme se jednou na hřišti potkali, ale moc si to nepamatuji. Přesně si ale vybavuji, když jsme ho mohli v Žilině přivítat jako soupeře, kde už jsem byl jako trenér. V zápase byl velmi výrazný, byl to zážitek,“ zavzpomínal.

„Velký respekt, jeho příběh je inspirativní. Věděli jsme, s kým máme do činění. Výjimeční hráči se prostě umějí dostat pokaždé do šance,“ uzavřel Guľa.

