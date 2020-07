Sparta? V herní kvalitě se neposunula, šokoval Jílek. Mluvil i o Olomouci | iSport.cz

Vaz mu zlomilo první jarní kolo. Konkrétně nezvládnutý zápas v sobotu 15. února s Libercem (0:2). Vedení Sparty začalo hned poté kritickou situaci řešit. Následně v úterý ráno bouchlo do stolu a řeklo stop. Kouč Václav Jílek byl odvolán, ačkoliv měl dlouho maximální důvěru, dokonce o ní hovořil sportovní ředitel Tomáš Rosický na tiskové konferenci před startem jara, a tým měl v nejbližších letech vést k úspěchům.

„Občas nějaké pocity zklamání přijdou. Říkám si, že některé věci se možná daly udělat jinak. Byla to příležitost, kterou se nepodařilo naplno využít. Dívám se ale teď dopředu. Věřím, že přijdou další výzvy,“ uvedl v rozhovoru pro Olomoucký deník Jílek.

Spartu po něm převzal Václav Kotal, do té doby trenér B-týmu. Zdecimovaný tým sice neoživil hned, ale postupem času se mu to povedlo. Možná k tomu pomohla i nucená koronavirová pauza. Po ní totiž Sparta, krom dvou duelů s Plzní, začala válet. Od spuštění květnových přípravných duelů odehrála 17 utkání, ve kterých uhrála 14 výher, jednu remízu a padla jen dvakrát, vždy s Plzní.

„Osobně si myslím, že v herní kvalitě žádný zásadní posun neproběhl. Snížila se ale chybovost zadních řad, zvýšila efektivita vepředu a s výsledky se dostavilo vyšší sebevědomí. Někdy rozhodují maličkosti,“ řekl Jílek.

Kouč, ve spojení s nímž se v poslední době spekuluje v souvislosti s návratem do Olomouce, je přesvědčený, že i pod jeho vedením by nastala změna. „Jsem přesvědčený, že bychom se také zvedli. Samozřejmě ale nikdo nemůže říct, jak bychom na tom teď byli my, kdybychom zůstali. Pravdou je, že Sparta se postupně zvedla a má teď výsledky. To je jediné objektivní hodnocení,“ podotkl.

Jílek prozradil, že se aktuálně snaží naplno věnovat rodině a vrátit jí čas, který v posledních letech příliš neměl. Zároveň ale přiznal, že jsou i chvíle, kdy mu trénování chybí. Štaci ve Spartě ale v tomto ohledu považuje za diametrálně odlišnou oproti ostatním klubům. „Tréninkový proces se nijak výrazně neliší. Největší rozdíl je ale v očekávání okolí. Tlak na výsledky je pochopitelně daleko větší. Od médií, fanoušků, majitele. Sparta přitahuje obrovskou pozornost, je to specifické prostředí,“ konstatoval.

A co onen návrat do Sigmy? „Byla by to nabídka z první ligy, takže logicky by to člověk musel zvážit. Je to umocněno tím, že v Olomouci bydlím a ke klubu mám vztah. Všechno by bylo jednodušší. Ale to je asi vše, co k tomu můžu říct," reagoval Jílek.

