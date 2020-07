Primátor Karviné a šéf klubu: Řeči o úmyslném nakažení? Totální nesmysl! | iSport.cz

Jak aktuálně vypadá koronavirová situace ve fotbalovém klubu?

„Dnes vydáme prohlášení, kterým budeme reagovat na nešťastná slova Petra Mašleje.“

U toho se musím zastavit. Co říkáte na slova asistenta hlavního kouče, že do klubu onemocnění přivedl kondiční trenér mládeže, který zároveň pracuje jako horník a ostatní s ním byli ve styku?

„Je to samozřejmě nesmysl. My jsme dodržovali a dodržujeme všechny bezpečnostní normy, které byly v rámci manuálu. Hráči, trenéři a všichni okolo klubu však žijí v Karviné a jejím blízkém okolí a žijí svůj normální osobní život. My dnes nejsme schopni všechny vytrasovat, to je v kompetenci krajské hygieny. Já ani nikdo jiný si nemůže dovolit říct, kde se to k nám dostalo. Byl to nešťastný, navíc možná lehce zkrácený výrok, který vyvolal paniku.“

Takže klub má čisté svědomí a jakékoli obvinění z lehkovážného chování a řečem, že tomu šel naproti?

„Jednoznačně. Z hlediska tréninkového procesu a všeho ostatního, co bylo nařízeno LFA, nikdo nic neporušil. Na městském stadionu se nepohybovali žádní trenéři mládeže, nikdo tady tajně netrénoval, nic podobného. Áčko trénovalo samo, bylo víceméně izolované. Momentálně je stadion úplně prázdný. Kdo však zná situaci na Karvinsku, musí to vnímat trochu jinak, protože je to tady docela složité.“

Cítíte, že je na váš veřejnost naštvaná?

„Bohužel ano. Přitom ty řeči všech okolo, že jsme se snad nakazili úmyslně, jsou totálně šílené! Vždyť tady jde o zdraví hráčů? Rozumíte? Proto mě mrzí, že funkcionáři některých profesionálních klubů píší na twitterech nesmysly, které určitě nejsou pravda. My jsme to nezavinili, koronavir k nám na Karvinsko nepřišel zničehonic. Všichni s tím těžce bojujeme.“

Pokud by se liga nedohrála, měl by MFK Karviná radost ze záchrany, jakou například upřímně prokázal příbramský Jaroslav Starka?

„Dívejte se, my jsme ať už jako město nebo jako klub tak poškozeni do budoucna, že já dnes opravdu tlačím hlavně na to, abychom tady byli všichni zdraví. Potřebujeme dostat z Karviné mimořádný stav pryč, pak se můžeme bavit o tom, jestli jsme schopni hrát fotbal. Teď se mi nad tím nechce spekulovat, sport jde stranou.“

Kdyby se záchranářské boje znovu rozjely, šli byste do klíčové fáze sezony pravděpodobně bez pořádného tréninku...

„Opakuji: my jsme poškozeni, nevidím v současném stavu žádnou výhodu pro celou Karvinou. Navíc problém je ten, že to může postihnout úplně každý klub.“

