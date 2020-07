SÁZKAŘSKÉ TIPY: Kdo urve čtvrté místo a bude Kozák nejlepším střelcem? | iSport.cz

FORTUNA:LIGA se blíží do svého finále, zbývají odehrát poslední zápasy ve skupině o titul. Na ty se zaměřil redaktor deníku Sport Jan Vacek. Podle něj nebude mít příliš šancí Liberec ve Štruncových sadech proti domácí Plzni. Libereckému kouči Hoftychovi bude chybět řada hráčů, další pak budou v karetním ohrožení pro případný kvalifikační duel o Evropu. Proto by se mohla vyplatit sázka na výhru Plzně v kombinaci s tím, že Severočeši nevstřelí branku. Na dálku se Slovanem zabojuje o čtvrté místo Jablonec, pikantní bude derby pražských “S” v Edenu, ve kterém Libor Kozák zaútočí na korunu střelců, a uvidíme, zda se Bohemians pokusí o zázrak proti Mladé Boleslavi. V sestavě Středočechů se pokusí gólově prosadit Lukáš Budínský, protože i on má stále šanci na první místo v tabulce střelců. Moderuje Martin Pešout.