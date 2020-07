Klusáček: Proč nás sudí nenechal hrát? Jaro Bohemians na úrovni Plzně | iSport.cz

V touze zvrátit úvodní prohru 0:3 se Luděk Klusáček rozčiloval tak, až dostal žlutou kartu. Bohemians nakonec přes Mladou Boleslav do zápasu o Evropu nepostoupili, ale i tak se rozloučili vítězně a před stadionem tleskajícím vestoje. „Jeden z našich nejlepších zápasů na jaře. Kluci bojovali až do konce a fanoušci to ocenili,“ prohlásil po vítězném zakončení sezony.

Převládá po utkání zklamání, nebo hrdost nad tím, kam se tým vytáhl?

„Musíme být pyšní na to, jak kluci hráli. A nejen tenhle poslední zápas. Že to nevyšlo, je malá kaňka, ale celkově převládá hrdost.“

Co chybělo tomu, aby se obrat povedl?

„Gól na 2:0. Kdyby se nám podařilo dát druhou branku, Boleslav by hodně znervózněla. Ale rozhodující byl první zápas…“

Hodně jste se rozčiloval, dostal jste či žlutou kartu. Za co byla?

„Myslím, že kdybychom spočítali čistý čas, který se hrál, tak je hrozně nízký. Myslím, že se na tom podepsal i pan rozhodčí. Nechápu, proč nás nenechá hrát.“

Jak se to sešlo, že se Josef Jindřišek po letech objevil na kraji obrany?

„Byla to součást taktiky a fungovalo to. Boleslav jsme tím přehrávali, získali jsme postavení, které se jim špatně bránilo. Pak šlo o to využít to v poslední třetině hřiště.“

Mluvil jste s ním o tom?

„Napadlo mě to, když jsem se díval na první zápas. Pepa už v minulosti na té pozici nastupoval, tak jsme se o tom bavili a byl na to připravený. Odehrál to výborně.“

Byl to už 7. vzájemný zápas v sezoně. Bylo něco, čím se dala Boleslav překvapit?

„Možná jsme je naším rozestavením trošku zaskočili, převaha byla znatelná. Závěr už byl hektický, ale 70 minut bylo z naší strany výborných.“

Jak hodnotíte tu část sezony, kterou jste v Bohemce strávil?

„Když jsem v zimě uvažoval, co dál, říkal jsem si, že nejdůležitější nejsou výsledky, ale to, aby fanoušci mohli být hrdí na to, jak hraje. Nakonec se nám povedlo obojí. Jaro bylo bodově fantastické, získat v deseti zápasech 22 bodů. Za 30 zápasů bychom byli na úrovni Plzně, což je hrozně těžké zopakovat.“

Je povedené jaro příslibem, že by mohli Bohemians v příští sezoně myslet výš?

„To bychom rádi, ale je potřeba stabilizovat výkony. Kádr máme vcelku pohromadě, takže je předpoklad, že bychom na to mohli navázat.“

Máte o kádru na příští sezonu představu?

„Mám. Z tohohle kádru odchází Matěj Pulkrab, hostování končí Lukášovi Pokornému a uvidíme, jak to bude s Jakubem Podaným. Dvě hostování, Roman Květ a Petr Hronek, se proměnily v přestup, takže základ týmu tady zůstává.“

Co říkáte na atmosféru během zápasu, kdy stadion poslední minuty zápasu stál a tleskal?

„Fantastická! Diváci nám hrozně pomohli už během zápasu Slovácku, kdy byl nepříznivý vývoj, podporovali nás i v Boleslavi. A tohle byl vrchol. Hráči si to užili, kvůli tomu do Bohemky chodí, i já. Je to odezva na naše výkony během jarní sezony. Je vidět, že se to fanouškům líbilo, což mě hrozně těší. Chodí sem rádi a těším se, jestli se regule ohledně koronaviru uvolní a budou sem moct chodit ve větším počtu.“

Ale když vás kotel vyvolával, vy jste jen ukázal na hráče okolo, proč?

„Je to příjemné, ale vděk fanoušků patří hlavně hráčům. Oni jsou vždycky ty hlavní osobnosti.“

