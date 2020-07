Takové války nemám rád, řekl Kotal po derby. Slavii k titulu pogratuloval | iSport.cz

Podruhé vedl Spartu v derby na hřišti Slavie, podruhé jí dovedl k bodovém zisku. Sparta pod taktovkou zkušeného trenéra Václava Kotala remizovala v úplně posledním utkání sezony v Edenu 0:0 a výsledkově potvrdila zásadní zlepšení z posledních týdnů. Herně ovšem tahala za kratší konec provazu a ověřila si, že má rozhodně na čem pracovat. „Byla to spíš válka, takový způsob hry nemám rád,“ prohlásil Kotal.

Jak bezbrankovou remízu v derby hodnotíte?

„Byla to spíš válka než fotbal. Hodně faulů, takový způsob hry nemám rád. Ale bylo to oboustranné.“

Těší vás, že jste úhlavnímu rivalovi znemožnili oslavy po vítězném utkání?

„Přijeli jsme sem s cílem Slavii ty oslavy trochu zošklivit. S ohledem k bodovému rozdílu jí titul přejeme. Slavia byla v domácím prostředí lepší. Měla více šancí, trefila břevno, takže jsme rádi za bezbrankovou remízu. Bod má svou cenu, že jsme neprohráli na hřišti mistra.“

I vy jste ale mohli udeřit, v prvním poločase jste šli třikrát de facto sami na branku.

„Byly to velmi dobré protiútoky, bohužel jsme je nedokázali zakončit. Dalo se to určitě vyřešit lépe a mohlo to skončit lépe.“

Skvělým výkonem se blýskl gólman Milan Heča. Vy už jste pro příští sezonu přivedli i Dominika Holce, máte zamotanou hlavu, kdo bude jednička?

„Máme před sebou přípravu, času je dost. Uvidíme. I Nita chytal minulý zápas výborně. Máme tři vyrovnané brankáře, ale uvidíme, kdo dostane šanci. Milan každopádně zvládl derby velmi dobře.“

Po koronavirové pauze jste se rozjeli, nemrzí vás trochu, že ročník končí?

„Určitě ne, už toho mají všichni dost, to bylo vidět. Konec nám pomůže, potřebujeme dovolenou. I pro trenéry je to náročné, když hrajete každý třetí den, je minimum času na přípravu, de facto jen regenerujete. Jsem rád, že jsme splnili cíle, které jsme si vytyčili.“

Jaké posily byste rád přivítal v létě?

„Na tohle je ještě příliš brzy. Nerad bych spekuloval, obecně ale platí, že chceme mít kvalitně zdvojené všechny posty, to je základ.“