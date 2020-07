Heča podržel v derby Spartu: Za bod můžeme být rádi, je na čem pracovat | iSport.cz

Máte za sebou poslední utkání sezony. Jaké bylo?

„Byl to těžký zápas, Slavia měla více šancí. My měli asi tři nájezdy na branku v prvním poločase, které jsme ale nevyřešili pořádně do konce. Ve druhé půli už jsme si ale šance nevytvořili a můžeme být za bod rádi, že jsme to vzadu dobře odpracovali.“

Předvedl jste několik důležitých zákroků. Z pohledu brankáře také náročný duel, že?

„Užil jsem si to. Šance tam byly, šlo ale většinou o střely ze šestnáctky. Jsem rád, že jsem si s nimi dokázal poradit a uhráli jsme alespoň bod.“

Ukázal zápas, že ještě musíte nějaký ten výkonností krok udělat, přestože jste měli teď dobré výsledky a vyhráli pohár?

„Určitě je ještě na čem pracovat. Konkrétně ve výstavbě to tentokrát nebylo tak dobré, jako v předchozích zápasech. Slavia se tím dostávala na míč a byla víc v tlaku.“

Těšíte se nyní, že už si trochu po náročných týdnech odpočinete?

„Těším se hodně. Bylo to náročné. Zápasy šly rychle za sebou. Jsem rád, že jsme to takhle zvládli a sezonu dokázali ještě trochu napravit. Můžeme si teď trochu odpočinout a nachystat se na nový ročník.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: O. Kolář – Coufal, Frydrych, Zima, Bořil (C) – Masopust (87. Hellebrand), Holeš (62. Traoré), Ševčík (90+1. Olayinka), Stanciu (87. Oscar), Provod – Tecl (87. Júsuf Hilál). Hosté: Heča – Sáček, Štetina, Hancko, Matěj Hanousek – Moberg Karlsson (70. M. Frýdek), Kanga, L. Krejčí (90+5. Costa), Dočkal (C) (90. Vindheim), Hložek – Tetteh (46. Kozák). Náhradníci Domácí: Kovář, Hovorka, Hellebrand, Oscar, Traoré, Olayinka, Júsuf Hilál Hosté: Nita, Costa, Vindheim, Frýdek, Trávník, Karabec, Kozák Karty Domácí: Bořil, Stanciu, Trpišovský (trenér), Vlček (vedoucí mužstva), Masopust Hosté: Štetina, Dočkal, Kozák, L. Krejčí Rozhodčí Berka – Vlček, Hock Stadion Sinobo stádium, Praha-Vršovice Návštěva 4700 diváků

Brankáři s čistým kontem:

23 - Kolář (Slavia)

15 - Hruška (Plzeň)

12 - Trmal (Slovácko)

10 - Laštůvka (Ostrava), Heča (Sparta)

Slavia - Sparta: Provodovu přízemní ránu k pravé tyči si Heča pohlídal

Slavia - Sparta: Úplně volný Tecl hlavičkoval po rohovém kopu, Heča míč skvěle vytáhl

Slavia - Sparta: Nepříjemný Stanciův trestňák lapil Heča

