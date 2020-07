Hubník se loučí s Plzní: Můj první titul a Liga mistrů. Nezapomenutelné | iSport.cz

Jste rád, že jste poslední zápas v Plzni zakončil vítězně?

„Hrálo se mi dobře, věděl jsem, že tam půjdu v průběhu druhého poločasu, byl jsem na to nachystaný. Odehrál jsem posledních zhruba pětatřicet minut a na hřišti to zvládl. Pro mě je nejdůležitější, že jsem se mohl rozloučit s Viktorkou na hřišti. Závěr po utkání, to bylo něco neskutečného, nečekal jsem to až takové. Nemám tolik rád být středem pozornost, ale nakonec jsem to nějak ustál.“

Bylo těžké vzít do ruky mikrofon a promluvit v takové situaci před celým stadionem?

„Chtěl jsem mikrofon zvednout co nejrychleji a něco říct, ale stadion pořád tleskal. Nakonec jsem povídal něco, co jsem ani říct nechtěl, nebylo to nic připraveného, byly ve mně obrovské emoce. Jsem rád, že jsem dostal čas poděkovat nejen fanouškům, ale i hráčům, vedení a realizačnímu týmu za dobu strávenou tady ve Viktorce. Jak jsem říkal – jsem rád, že jsem závěr strávil takhle na hřišti.“

Který moment byste ze sedmi let strávených v Plzni vypíchl?

„Vypíchl bych dva – zápasy v Lize mistrů a můj první titul s Viktorií (2014/2015). Všechno, co člověk zažije poprvé, je nezapomenutelné. Na tyhle dva momenty budu vzpomínat, ale nejen na ty. Strašně rád budu vzpomínat na celou dobu, co jsem působil tady v Plzni.“

Chystáte pro hráče nějakou speciální rozlučku?

„Nic takového neplánujeme. Teď bude akorát sezení s vedením týmu, pak jdeme na společnou večeři, ale nepůjde o nic speciálního.“

Bylo symbolické, že vám poslední přihrál míč David Limberský, který z úspěšné party zůstává v Plzni jako hráč poslední?

„Limba to pochopil. Uvědomil si, že tady něco končí. Věděli jsme oba, že na konci bude přihrávat jen on na mě. Bylo pěkné, že poslední dotek jsme si dali mezi sebou.“