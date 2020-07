Tvrdík: Lidé se nám už nesmějí. Stanciu je TOP. Naznačil plány Slavie | iSport.cz

V roli fotbalového funkcionáře máte na kontě tři tituly a dva české poháry. Jste překvapený, jak vám tato funkce sedí?

„Přicházel jsem v roce 2016 do pozice předsedy představenstva. Ambice byla vybudovat silný tým, který bude každý rok hrát o titul, bude hrát v Lize mistrů. Spousta lidí se nám tehdy smála. Nyní k nám mohou lidé mít různé emoce, ale už se nám určitě nesmějí. Ty úspěchy jsou nejenom díky mně, ale i podpoře akcionáře, díky sestavenému týmu. Všechny nás to baví. Svou práci v týmu všichni dělají dobře a potom přichází logicky výsledek.“

Cílem nyní bude zajisté zopakovat postup do Ligy mistrů. Jaké má Slavia nyní prostředky na posily?

„Nemusíme nutně posilovat za obrovské rozpočty. Máme v plánu udělat určité přestupy, které budou nízkorozpočtové. Přesto ti hráči podle mého splní roli, kterou od nich realizační tým a trenér Jindřich Trpišovský očekávají. Ještě je ale brzy. Přestupní období je až do začátku října. Svou představu máme. Máme pověstnou Nezmarovu tabuli. Na té máme napsaný soupis hráčů, o které usilujeme. Od této chvíle s nimi budeme intenzivně jednat a myslím si, že první z nich už se objeví za čtrnáct dní na soustředění.“

Objevily se informace, že jednáte s Janem Kuchtou, Ondřejem Karafiátem a Martinem Graiciarem. Můžete to potvrdit?

„Obecně platí, že potvrzovat se mají až podepsané smlouvy a přestupy. Ale ano, jsou to hráči, se kterými jsme v poměrně pokročilém stadiu a máme zájem o jejich příchod. Nemá smysl to nějak tajit. Jeden přichází jako volný hráč, což je přesně ta ekonomická efektivita, o které jsem hovořil. Druhý byl náš a máme dohodu s Libercem o tom, za jakých podmínek se vrací do klubu. Zase jsou to nízké jednotky milionů. Třetí na hostování, naši trenéři ho znají z Liberce a věří v jeho budoucnost. V zásadě se dá říct, že tyto tři přestupy budou finalizovány velmi brzo.“

SESTŘIH: Slavia - Sparta 0:0. Dvakrát břevno domácích, Heča vychytal hostům remízu Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

V létě došlo na přestupovou bombu v podobě příchodu Nicolae Stancia. Chystáte něco podobného i tentokrát?

„Trenéři mají svou představu. Neumím odhadnout, zda to bude hráč úrovně Nica Stancia, který se vypracoval mezi absolutní top tři hráče ligy, je naprostá špička. Hledat srovnání u nových příchodů a Nica si netroufám. Ale máme představu o hráčích, kteří přijdou jako mladí, budou s týmem sbírat spíše zkušenosti, o hráčích, kteří pomohou, ale i o tom, že bychom chtěli přivést jednoho dva hráče, kteří tým znovu posílí. Ačkoliv jsme titul vyhráli s velkým náskokem před druhým, tak hráči jako Tomáš Souček, Alex Král a řada dalších, kteří odešli, týmu chybí. Určitě budeme hledat cestu, abychom přešli přes čtvrté předkolo do základní skupiny Ligy mistrů a hráli jsme tu opět fantastický fotbal.“

Už vás kontaktovali čínští majitelé s radostnou zprávou, jak to Slavii v posledních měsících jde?

„Čínští majitelé byli samozřejmě na stadionu. Jsou spokojení, kdo by nebyl.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: O. Kolář – Coufal, Frydrych, Zima, Bořil (C) – Masopust (87. Hellebrand), Holeš (62. Traoré), Ševčík (90+1. Olayinka), Stanciu (87. Oscar), Provod – Tecl (87. Júsuf Hilál). Hosté: Heča – Sáček, Štetina, Hancko, Matěj Hanousek – Moberg Karlsson (70. M. Frýdek), Kanga, L. Krejčí (90+5. Costa), Dočkal (C) (90. Vindheim), Hložek – Tetteh (46. Kozák). Náhradníci Domácí: Kovář, Hovorka, Hellebrand, Oscar, Traoré, Olayinka, Júsuf Hilál Hosté: Nita, Costa, Vindheim, Frýdek, Trávník, Karabec, Kozák Karty Domácí: Bořil, Stanciu, Trpišovský (trenér), Vlček (vedoucí mužstva), Masopust Hosté: Štetina, Dočkal, Kozák, L. Krejčí Rozhodčí Berka – Vlček, Hock Stadion Sinobo stádium, Praha-Vršovice Návštěva 4700 diváků

Sešívaní po derby se Spartou přebírají pohár pro mistra ligy!