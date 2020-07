Slavia derby zvládne, míní experti. Gólů ale moc nepadne | iSport.cz

Slavia si doma bude chtít užít mistrovské oslavy a proti komu jinému by se chtěla vytáhnout než proti Spartě. Letenští už nad rivalem nevyhráli desetkrát v řadě a moc rádi by sešívaným pokazili slávu. „Utkání na domácí půdě by měla Slavia zvládnout, na její výhru v kurzu 1,92:1 sází jednašedesát procent sázejících. Remízu (3,75:1) má na tiketu necelá desetina tipérů a třicet procent sázkařů věří Spartě (kurz 3,94:1),“ konstatuje Markéta Světlíková, tisková mluvčí Chance.