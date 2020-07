Sparta dala Kangovi nabídku na novou smlouvu. Co na to gabonský záložník? | iSport.cz

Guélor Kanga oslavuje svou trefu z penalty proti Liberci ve finále poháru, kterou poslal Spartu do vedení 2:1 • Michal Beránek / Sport

Vladimír Coufal napálil ve velké šanci míč do břevna • Michal Beranek / Sport

Dlouhé měsíce to vypadalo, že spojenectví Sparty a Guélora Kangy v létě definitivně skončí. V posledních týdnech se ale situace výrazně otočila. Gabonský reprezentant po koronavirové pauze vystupňoval své výkony, vedení letenského klubu proto změnilo kurs. Podle informací serveru iSport.cz Kangovi oficiálně nabídlo nový kontrakt. Nyní se čeká na hráčovo rozhodnutí.

Prakticky okamžitě od svého příchodu na Letnou byl Guélor Kanga hlavní ofenzivní silou Sparty. Střílel góly, sbíral asistence, tvořil hru. Po nástupu trenéra Václava Kotala a vynucené pauze z důvodu pandemie koronaviru ovšem zásadně povýšil i svou pracovitost pro mužstvo.

Najednou tahal do obrany, nevypouštěl souboje. Jako by tím dával najevo, jak moc chce v rudém dresu zůstat. Dost možná vycítil, že se Sparta delší dobu stavěla k možnému prodloužení spolupráce spíš odmítavě.

To se ovšem i na základě mnohem komplexnějších výkonů změnilo. Podle informací redakce iSport.cz vedení pražského velkoklubu Kangovi oficiálně předložilo nabídku na nový kontrakt. Jak se k tomu samotný hráč postaví? To je otázka, kterou by měly rozseknout nejbližší dny.

Roli může sehrát více faktorů. I samotný záložník totiž v průběhu ročníku dával najevo, že svou budoucnost vidí na jiné adrese. To ovšem bylo ještě před zmíněnou pandemií, která zasáhla i fotbalový svět.

Před ní měl hvězdný středopolař na stole lukrativní nabídky, ty ale vinou masivního finančního dopadu koronavirové doby postupně odpadaly. Kanga se tak rázem ocitl v situaci, kdy neměl nic jistého. Možná i proto šlápl do pedálů a ještě vystupňoval své výkony.

V zákulisí se mluví rovněž o tom, že africkému fotbalistovi sedla spolupráce s trenérem Václavem Kotalem. Zkušený kouč Kangu napevno ukotvil v nižší pozici a svěřil mu do velké míry výstavbu hry. To je něco, co rodákovi z Oyemu vyhovuje. Na hřišti má relativní volnost, může si chodit ke stoperům pro balony, je neustále v akci.

I tohle může být důležitý aspekt při hráčově rozhodování. K výstřednímu fotbalistovi si navíc postupem času našli cestu i fanoušci, od prvotní (většinové) averze je momentálně jedním z největších oblíbenců.

Tohle všechno určitě vzalo v potaz i vedení Letenských. Nabídka na prodloužení spolupráce je tak logickým vyústěním dění posledních týdnů. Balon je teď ovšem na Kangově straně. V rudých barvách zvládl za dva a půl roku 31 branek a 16 asistencí.

Přidá v příští sezoně další?

