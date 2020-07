„Klokani“ na křižovatce. Po řezu triumf romantiků, bezedná kasa není třeba | iSport.cz

Fotbalisté Mladé Boleslavi oslavují postup do kvalifikačního zápasu o Evropskou ligu • Pavel Mazáč / Sport

Byla to magická chvíle. Taková, na kterou se nezapomíná. Do konce posledního zápasu sezony zbývalo pár minut, když se Ďolíčkem začal ozývat vděčný potlesk. Postupně sílil a fanoušci vstávali ze sedaček, aby svému týmu vyjádřili hlubokou úctu.

Fotbaloví romantici byli nadšení. Bohemians sice neproklouzli do rozhodující bitvy o vstupenku do předkola Evropské ligy, ale i tak zažili nečekaně kouzelnou sezonu. Nebo by vás snad během rozpačitého podzimu napadlo, že budou bavit ofenzivním fotbalem a hrát o poháry?

Za tu dobu, co o Bohemians píšu, jsem se naučil počítat se vším.

Byl jsem u euforie fanoušků na osudovém jednání pražského zastupitelstva, které rozhodlo o odkoupení Ďolíčku a převodu do majetku města. „Běžte, prosím, slavit ven,“ krotil zelenobílý dav tehdejší náměstek primátorky Petr Dolínek. Marně…

Byl jsem u loňského nerváku proti Opavě, kdy se klokaní smečka vyhnula ošidné baráži až díky gólu z poslední minuty. S kolegy na novinářské tribuně jsme se ze zoufalství málem oběsili, protože jsme vzhledem k průběhu zápasu už měli naťukané texty o pádu Bohemians do baráže.

Byl jsem i u letošní jarní jízdy: čistě podle bodové úspěšnosti byla v roce 2020 z celé ligy lepší jen Plzeň. Navíc osm výher z deseti zápasů po restartu ligy je bilance, po které by se dalo sladce usnout na vavřínech.

„Nedopustíme to,“ ujistil pár minut po vyřazení od Mladé Boleslavi univerzál Martin Dostál.

Jeho slova mířila do budoucnosti, my se ale ještě s dovolením vrátíme do nedávné minulosti.

Podzim 2019.

Druhé říjnové úterý jsem se chystal na moravskoslezský výjezd za reprezentační jednadvacítkou, když mi poklepal na rameno kolega: „Klokani do toho řízli.“

Vědělo se, že pozice trenéra Martina Haška není pevná, že tým pod ním stagnuje. Navíc hned po reprezentační přestávce měli Bohemians hrát se slabou Opavou – a čistě podle papírových předpokladů se mohli vrátit zpátky na vlnu.

Šéfové v kancelářích u Botiče to viděli jinak. Fotbalový fanatik Hašek žije svým sportem nonstop a umí o něm poutavě vyprávět, jenže v Bohemians se po dvou a půl letech tak trochu přežil. Navíc měl problém s nemalou částí fanoušků, které dráždily