Budínský: Jeli jsme na morál. Koruna krále střelců? Toužil jsem po Evropě | iSport.cz

Jak moc bolí porážka v takovém zápase?

„Bolí. Věřili jsme, že poslední zápas zvládneme. Je to škoda. Mohli jsme to dotáhnout.“

Proč se to nepovedlo?

„Myslím, že jsme nezačali špatně, docela jsme drželi balon, ale hráli jsme jen po vápno, větší ohrožení branky soupeře nepřišlo. V první půli jsme nevystřelili na bránu. Pak to bylo vyrovnanější, hrálo se nahoru dolů a my jsme dostali gól z brejku. To rozhodlo.“

Jak těžké bylo utkání zvládnout fyzicky? Po koronavirové pauze byl program dost nabitý.

„Tyhle zápasy už se jedou na morál, podle toho to asi taky vypadalo. Na konci nebyl ten tlak takový, jaký by mohl být. Všichni jsme toho už měli plné zuby.“

Myslel jste na korunu pro krále střelců? Mohl jste se dotáhnout na vedoucí dvojici Musa – Kozák.

„Spíš jsem toužil po tom, abychom zvládli tento zápas. Doufal jsem, že bych třeba mohl dát i gól. Ale že bych to nějak řešil, to úplně ne.“

V zimě po zranění Marka Matějovského každý čekal, že budete hlavním lídrem týmu. Cítil jste zodpovědnost?

„Bylo to zavazující. Když se Mára zranil, tak trochu to na mě spadlo. Ale zodpovědnost jsem cítil delší dobu, už když v zimě kluci odcházeli. Snad jsem ji aspoň trochu splnil.“

Sezonu výrazně ovlivnila pauza kvůli koronaviru. Jak velký to byl problém?

„Tak to bylo nastavené. Jsem rád, že jsme mohli ligu dohrát i v těchto podmínkách. Kdybychom měli třeba pět měsíců volno jako v některých jiných soutěžích, určitě by to nebylo dobré směrem k další sezoně.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 63. Pešek, 90. Mara Hosté: Sestavy Domácí: Nguyen – Koscelník, Kačaraba, Karafiát, Mikula – Mara, Hromada (82. Černický) – Malinský (90+2. Fukala), Beran (77. Michal), Pešek (83. Ma. Zeman) – Rondić (90+2. Králíček). Hosté: Šeda – Křapka, Jakub Klíma, Mazuch (76. Wágner), Túlio – Janošek (46. Mašek), Tatajev – Ladra (68. Krobot), Budínský (C), Fulnek – Jiří Klíma (68. Douděra). Náhradníci Domácí: Knobloch, Fukala, Černický, Michal, Zeman, Králíček, Mashike Sukisa Hosté: Stejskal, Douděra, Pudil, Wágner, Krobot, Mašek, Stránský Karty Domácí: Koscelník, Malinský Hosté: Jiří Klíma, Tatajev Rozhodčí Ardeléanu – Caletka, Hrabovský; VAR: Hrubeš, AVAR: Nádvorník Stadion Stadion U Nisy, Liberec Návštěva 2488 diváků

