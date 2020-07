Přísná penalta? VAR viděl přišlápnutí, sudímu „radil“ i sám Malinský | iSport.cz

Alexej Tatajev v šestnáctce postrčil Tomáše Malinského, ten spadl a chtěl desítku. Za to strčení by byla hodně přísná. Proto překvapilo, že VAR Karel Hrubeš povolal hlavního Ardeleanua k monitoru.

A ještě víc překvapilo, když sudí nařídil penaltu. Podle všech zainteresovaných však naprosto správně.

„To jsou právě ty případy, kdy veřejnost u televize nemá možnost vidět všechny záběry. K faulu došlo. Jen nešlo o strčení, ale o přišlápnutí nohy,“ vysvětlil místopředseda komise rozhodčích Martin Wilczek, jenž na utkání působil jako delegát.

Liberec - Mladá Boleslav: VAR v akci! Tatajev sáhl na záda Malinského, ten se dožadoval penalty a byl vyslyšen

Přesně to viděl i Ardeleanu u monitoru. Věděl, kam se má koukat. Jednak mu to sdělil videorozhodčí Hrubeš, jednak mu už na hřišti napovídal Malinský. „Přišlápnul mi nohu, říkal mi. Takže jsem se na to soustředil a skutečně to tak bylo. Bylo to vidět z reversní kamery,“ vysvětlil Ardeleanu.

„My jsme si původně říkali, že se nic nestalo. To samotné vražení rozhodně nebylo na intervenci,“ vypráví Hrubeš. „Ale poměrně rychle jsme sami objevili, že přišlápnutí už ano.“

Všichni se shodují, že je škoda, že O2 TV klíčový záběr nezařadila. Přitom k dispozici ho měla. „Táta mi po zápase volal a říká, že ta penalta byla hodně přísná. Že to vražení nebylo velké. Tak jsem mu vysvětlil, že se jednalo o přišlápnutí,“ říká Ardeleanu.

