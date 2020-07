Teplice řeší posily do obrany: Chtějí odchovance, nevzdávají se Tijaniho | iSport.cz

Dvacetiletý obránce stále čeká na posun do dospělého fotbalu. Vliv na jeho další působení bude mít i italský celek. Ten si nejspíš i v příští sezoně zahraje Ligu mistrů a tak na českého fotbalistu nebude v A-týmu místu. V úvahu tak připadá hostování v Serii B, ve Švýcarsku či právě v Teplicích.

Podle zdrojů Sportu by se případnému návratu domů nebránil. S teplickým áčkem si navíc během jarní přestávky zatrénoval a na realizační tým udělal dojem.

Teplice se však nevzdávají ani možnosti angažování Mohameda Tijaniho, kterého Jihlava zapůjčila Slavii. Pokud by se Pražané s urostlým stoperem dohodli na přestupu, je velmi pravděpodobné, že by obratem putoval na hostování třeba zrovna na Stínadla.

A ještě jednu posilu Severočeši plánují. Ze sparťanského béčka si vyhlédli nadějného útočníka Matyáše Kozáka, který se s 21 góly stal nejlepším střelcem dorostenecké ligy.

I on se žlutomodrými už trénoval, zde se však čeká na to, zda se sparťanská rezerva neposune z ČFL do FNL. V případě, že by rudí hráli druhou nejvyšší soutěž, pravděpodobně by jeden z klenotů strahovské akademie na sever Čech nepustili.