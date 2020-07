Žídek proti dohrání ligy: Rozhodují lidé, kterým jde jen o penízky | iSport.cz

Poprvé byla první liga pozastavena v polovině března kvůli pandemii nákazy covid-19 a hrát se začalo za přísných hygienických opatření až po třech měsících. Nyní byla dvě kola před koncem přerušená i skupina o udržení poté, co byl koronavirus zjištěn v týmu Karviné.

Po dvoutýdenní karanténě podstoupili karvinští další testy, které už byly negativní a v pátek bude grémium profesionálních klubů rozhodovat o osudu zbytku soutěže. Dohrát zbývají dvě kola skupiny o záchranu a baráž, která by měla vyvrcholit odvetami 1. srpna.

„Pokud se rozhodne, že budeme hrát, nic s tím nenaděláme. Teď jsem se bavil v šatně se Zavošem (Pavlem Zavadilem), že když si přečtete jakýkoliv článek či rozhovor s trenéry, kteří se fotbalu věnovali nebo ho teď dělají, všichni mají stejný názor: Dohrávat je blbost,“ prohlásil Žídek.

„Soutěž je už dvakrát přerušená, navíc trénujeme více než sedm měsíců v kuse a během toho jsme odehráli jen pět nebo šest utkání. Je to šílené fyzicky i psychicky. Dohrát to chtějí jen pánové, kteří nikdy nehráli fotbal, či logicky majitelé klubů, jako jsou Brno či Dukla, kterým jde nejvíc o postup do první ligy,“ dodal.

Žídkovi se také nelíbí, že Brno a Dukla, které si druhým a třetím místem v druhé lize zajistily účast v baráži, budou mít v boji o nejvyšší soutěž výhodu. Mohou se totiž v klidu připravovat, zatímco celky ze skupiny o záchranu budou do poslední chvíle hrát. „K tomu lze říci jen jedno - regulérnost ligy je dávno pryč,“ řekl Žídek.

„Podle mě soutěž nemůže být regulérní už toho důvodu, že některé týmy už začínají přípravu na novou sezonu a my budeme někdy za dva týdny teprve končit tento ročník,“ prohlásil Žídek. „Mít po osmi měsících trénování a hraní snad týden volna... To nevím, jestli je správná cesta a nemyslím si, že dokážeme dostatečně zregenerovat. V konečném důsledku to výrazně ovlivní i nadcházející sezonu,“ přidal.

Podle Žídka skupinu o udržení výrazně ovlivní přístup Olomouce, Teplic a Zlína, které už mají jistou záchranu. „Píšu si s klukama z Olomouce, kteří se teď válí u moře. Ti budou v podstatě začínat přípravu. My to bereme jako zápasy o život a oni to mohou pojmou jako nějaký pouťák či přáteláček,“ uvedl obránce.

„Bavit se o regulérnosti, to je v tomhle směru úplně mimo. Ještě by mě zajímalo, zda ty týmy půjdou znovu na testy před případným dohráním soutěže,“ řekl Žídek, který by uvítal ukončení soutěže s tím, že první liga by pro nadcházející sezonu byla rozšířena na 18 týmů o vítěze druhé ligy Pardubice a ještě jeden tým.

„Četl jsem různé názory a myslím, že kdyby příští sezonu hrálo ligu osmnáct týmů, nikomu by to nevadilo. S tím, že by postoupily Pardubice a Brno s Duklou by se mezi sebou popraly o postup. Podle mě by to bylo nejpřijatelnější rozhodnutí pro všechny,“ uvedl.

„Pokud by se to tak v pátek rozhodlo, bylo by i dost času na regeneraci a odpočinek. Ale představa, že budeme mít po sezoně týden pauzu a hned za dva týdny budeme hrát ostrý zápas, je naprosto šílená. Začali jsme loni v červenci a sezona skončí v srpnu. Trvá přes rok, celé je to bláznivé,“ dodal.

Žídek také chápe obavy ze zápasů v Karviné, která je největším ohniskem koronaviru v republice. „Taky by se mi tam moc nechtělo, protože mám doma malé dítě a žiji s rodiči, kteří jsou rizikovou skupinou. Musíme se dívat i na zdraví, vždyť to je nejdůležitější,“ uvedl.

„Mám ale pocit, že o všem rozhodují lidé, kterým se v hlavě točí jen penízky a hráči nebo jejich rodiny je vůbec nezajímají. Nejde jen o mě, že bych se třeba nakazil. Pokud ano, asi se s tím poperu, protože jsem fyzicky silný, ale jde o ostatní. Nedovedu si představit, že bych teď jel do Karviné,“ prohlásil.

