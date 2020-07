Dukla v nejistotě. Postup, nebo ne? Vandas: Snad vše proběhne, jak má | iSport.cz

Ligové grémium určilo formát dohrání aktuální sezony i té následující. Příští ročník FORTUNA:LIGY se odehraje s 18 týmy na 34 kol bez nadstavby. Aktuální ročník, pokud to epidemie koronaviru dovolí, skončí skupinou o udržení, baráž se už hrát nebude.

Toto rozhodnutí určilo, že již 15 týmů může v podstatě zbrojit na novou sezonou. Ze současných prvoligových celků nemají jistou účast jen Karviná, Opava a Příbram. Toto trio si to v posledních dvou kolech rozdá o setrvání v nejvyšší soutěži. Nejhorší sestoupí a z druhé ligy postoupí Pardubice, Zbrojovka Brno a Dukla Praha.

Avšak existuje i varianta, že se Karviná, Opava i Příbram mezi elitou udrží. A to v případě, že se zbývající dvě kola kvůli epidemii nedohrají. V tom případě zbude černý Petr na Duklu, třetí tým druhé ligy.

„Přál jsem si, aby se sezona dohrála celá, čili včetně baráže, ale nakonec se udělalo rozhodnutí od zeleného stolu. Tohle je takové řešení napůl: komplexní by bylo, kdyby se to dohrálo za každou cenu – ligová skupina o záchranu i baráž. Na první pohled by se mohlo zdát, že pro Duklu je to ideální varianta, ale pořád jsme závislí na tom, jestli se dohraje skupina o záchranu,“ uvědomuje si majitel pražského celku Petr Paukner, který se kvůli jednání v zahraničí neúčastnil grémia osobně.

Přestože dostává konečné rozhodnutí Duklu do patové situace a nezbývá jí, než čekat, hlasovala pro něj. „Ligový výbor přišel s tímhle řešením a my to odsouhlasili. V téhle situaci to vnímáme jako nejlepší řešení. Jsou to nestandardní kroky, ale v tuhle chvíli se dá těžko manévrovat. Pro Ligový výbor to bylo nejlepší řešení a já s tím souhlasím. Teď budeme čekat na to, jak se vyvine situace v ligové skupině o záchranu. Karviná i Opava nás ujistily, že udělají všechno pro to, aby minimalizovaly rizika a liga se dohrála. Chci věřit, že všechno proběhne, jak má,“ doufá výkonný a sportovní ředitel Dukly Pavel Vandas.

Pražané přesto nezastírají, že pro ně bylo zrušení baráže překvapením. „Některé ligové kluby namítaly, že by před ní měly méně času na odpočinek. Já byl zastánce toho, že by se všechno mělo odehrát na hřišti, ale vzhledem k termínovým listinám jsme hlasovali pro tuhle (finální – pozn. red.) variantu,“ doplnil Vandas.

„Je to pro mě překvapení, jakým způsobem se rozhodlo,“ uvedl po rozhodnutí pro klubový web trenér Roman Skuhravý. „Pro nás se na nastavené cestě nic nemění. Po dohodě s majitelem postupujeme stále stejně. I když první liga bude určitě ekonomicky náročnější,“ tuší.